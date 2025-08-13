مسئولية مشتركة.. رسالة عاجلة من مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنع تكرار حوادث الطرق

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، وأحد أبرز قيادات إدارة المرور، إن هناك أماكن مخصصة لعبور المشاة، وهناك مسئولية مشتركة بين الطرفين، وذلك تعقيبا على حادث الإسكندرية.

المسئولية مشتركة مع قائد المركبة

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc أن المخاطرة بحياة الشخص وأسرته كما حدث في حادث الإسكندرية أمر مغلوط، وفي الوقت ذاته المسئولية مشتركة مع قائد المركبة.

المدارس والجامعات والأماكن التعليمية

وأشار اللواء مدحت قريطم إلى ضرورة نشر قواعد العبور الآمن للطرق، وذلك من خلال المدارس والجامعات والأماكن التعليمية، فضلا عن عمل حملات توعوية قوية.