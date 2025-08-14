حقيقة ارتباط الحروف الأولى من الإسماء بالرزق.. أمين الإفتاء يوضح

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاعتقاد بأن الحروف الأولى من أسماء الأشخاص قد تحدد نصيبهم من المال أو تسبب لهم ضيقًا ماديًا، لا أصل له في الإسلام ولا يقبله عقل سليم.

وأوضح عثمان خلال تصريحات تلفزيونية ، أن المزاعم التي تقول إن من يبدأ اسمه بحرف معين سينال وفرة في الرزق، أو أن آخرين سيواجهون أزمات مالية، هي أوهام لا علاقة لها بالشريعة، مشددًا على أن الإسلام يدعو للسعي وبذل الجهد مع التوكل على الله.

واستشهد بقول النبي ﷺ: "اعقلها وتوكل"، وبحديثه: "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا"، موضحًا أن الطيور تخرج طلبًا للرزق ولا تبقى في أوكارها تنتظر.

وأشار إلى أن هذه الأفكار تعد من مظاهر التواكل المرفوض، وتلهي الناس عن العمل والأخذ بالأسباب، بل تمثل نوعًا من العبث بعقولهم، داعيًا الجميع إلى الابتعاد عن هذه الخرافات وعدم تداولها، والتمسك بتعاليم الدين القائمة على الجد والاجتهاد.

دعاء الصباح للرزق

"اللهمّ يا منْ توزعتِ الأرزاق بكرمِه، وتنفس الصُبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخِرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء".



"اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فـارزقها الثبات والراحة.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا. رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا. اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته".



"اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقَلته نفسي".



اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا".



"اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد".