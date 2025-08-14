قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نفس استايل لياو.. أحمد الطيب يتغنى بنجم الزمالك

رافاييل لياو
رافاييل لياو
يمنى عبد الظاهر

أشاد أحمد الطيب، المعلق الرياضي، بالجناح الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي انضم لصفوف الفريق الأبيض، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال أحمد الطيب. في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المذاع عبر فضائية "الزمالك": "شيكو بانزا، لاعيب كويس، بس عنده الكهربا زيادة، عنده الكهربا هربانة منه شوية، هو عايز يثبت نفسه مع الزمالك".

وأضاف: “شيكو بانزا نفس استايل اللاعب البرتغالي لياو، جناح ميلان الإيطالي مع الفارق في الكواليتي”.

وتابع: “شيكو بانزا، محتاج أنه يلعب في مساحة، لو الزمالك بيلعب على المرتدة ممكن يلعب رأس حربة”.

أحمد الطيب الأنجولي شيكو بانزا الزمالك الكهربا هربانة منه البرتغالي لياو

