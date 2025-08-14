قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

خطر يهدد الحياة.. أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها

ولاء خنيزي

تعتبر ضربة الشمس من أخطر الحالات الطبية المرتبطة بالتعرض المفرط لدرجات الحرارة العالية، إذ يفقد الجسم قدرته الطبيعية على تنظيم حرارته الداخلية، فتستمر بالارتفاع إلى مستويات قد تهدد الحياة.

وعادةً ما تظهر هذه الحالة بعد التعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة أو أثناء ممارسة نشاط بدني مكثف في أجواء حارة، حيث يؤدي ذلك إلى اضطراب وظائف الجسم الحيوية. 

وتشمل الأعراض تغيرات عقلية خطيرة مثل الارتباك والهذيان أو فقدان الوعي، إضافةً إلى احمرار الجلد وسخونته وجفافه، وفقًا لما نشره موقع "myhealth.alberta".

أعراض ضربة الشمس

تظهر أعراض ضربة الشمس بسرعة، وقد تتطور خلال دقائق، وتشمل:

  • فقدان الوعي لأكثر من بضع ثوانٍ.
  • نوبات أو تشنجات متكررة.
  • صعوبة في التنفس بدرجات متفاوتة.
  • ارتفاع حرارة الجسم الداخلية لأكثر من 40 درجة مئوية.
  • ارتباك شديد أو قلق غير معتاد.
  • تسارع نبضات القلب بشكل ملحوظ.
  • توقف التعرق مع احمرار وسخونة وجفاف الجلد.
  • قيء وإسهال شديدان قد يصاحبهما ضعف عام.

الإسعافات الأولية الطارئة لضربة الشمس

تُعد ضربة الشمس حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري، وتشمل خطوات الإسعاف:

  • نقل المصاب فورًا إلى مكان بارد وظليل.
  • إزالة الملابس غير الضرورية لزيادة تعرض الجلد للهواء.
  • تبريد الجسم بالماء البارد أو حمام الثلج، أو استخدام إسفنجة مع تشغيل مروحة.
  • وضع كمادات ثلج على أكبر مساحة ممكنة من الجسم لتسريع التبريد.
  • قياس حرارة الجسم من الشرج وخفضها بسرعة إلى أقل من 39 درجة مئوية.
  • مراقبة الأعراض الطارئة مثل النوبات أو فقدان الوعي.
  • بدء الإنعاش القلبي الرئوي إذا توقف التنفس أو القلب.
  • تقديم الماء البارد إذا كان المصاب واعيًا وقادرًا على البلع بأمان.
  • تجنب إعطاء مسكنات الألم أو خافضات الحرارة قبل التقييم الطبي.

الوقاية من ضربة الشمس

للوقاية من هذا الخطر الشديد، يُنصح بـ:

  • شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش للحفاظ على رطوبة الجسم.
  • ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون تعكس أشعة الشمس.
  • تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.
  • استخدام واقٍ شمسي بعامل حماية لا يقل عن 30 لتقليل خطر الحروق.
  • ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية لحماية الوجه والعينين.
  • تقليل النشاط البدني الشاق في الأجواء الحارة قدر الإمكان.
  • تبريد الجسم بانتظام عبر الاستحمام بالماء البارد أو استخدام الكمادات الباردة.
ضربة الشمس أعراض ضربة الشمس خطر يهدد الحياة الحياة الوقاية من ضربة الشمس

