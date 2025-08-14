10 مرشحين يتنافسون في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ .. وهذه شروط فوزهم

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ إعلان جولة الإعادة وذلك في 5 محافظات ، يتنافس فيها 10 مرشحين على المقاعد الفردية.

وأعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في خمس محافظات، حيث يتنافس خلالها 10 مرشحين على المقاعد المتبقية.

وأوضح بدوي أن المحافظات التي ستشهد جولة الإعادة هي: الغربية، بني سويف، الأقصر، الإسماعيلية، والوادي الجديد، وذلك بعد عدم حسم النتائج في الجولة الأولى.

وجاءت تفاصيل جولة الإعادة على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين كل من مجدي السيد عبد الله البري وأحمد مصطفى محمد الجعبري.

محافظة بني سويف: بين كل من هشام محمد مجدي محمد عبد الحميد وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين كل من محمد عبد العليم حسين محمد ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين كل من مجدي سعد علي زايد ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين كل من عبد الحكم أحمد جبالي عيسى وخيري محمد خضر علي.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شوط الفوز في انتخابات مجلش الشيوخ على المقاعد الفردية بعد إجراء جولة الإعادة على المقاعد الفردية.

نصاب الفوز

وتنص المادة (24) من قانون مجلس الشيوخ على أنه فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.