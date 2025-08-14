قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
إعلام عبري: ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل
بلاغ للنائب العام ضد تطبيق «فرح الكردي» و«أم خالد» للزواج والتعارف
من اللحوم إلى الدقيق .. الدقهلية تواجه الغش التجاري بحملات مكثفة و220 محضرًا | صور
رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص
برلمان

10 مرشحين يتنافسون في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ .. وهذه شروط فوزهم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

شهدت انتخابات مجلس الشيوخ إعلان جولة الإعادة وذلك في 5 محافظات ، يتنافس فيها 10 مرشحين على المقاعد الفردية.

وأعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في خمس محافظات، حيث يتنافس خلالها 10 مرشحين على المقاعد المتبقية.

وأوضح بدوي أن المحافظات التي ستشهد جولة الإعادة هي: الغربية، بني سويف، الأقصر، الإسماعيلية، والوادي الجديد، وذلك بعد عدم حسم النتائج في الجولة الأولى.

وجاءت تفاصيل جولة الإعادة على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين كل من مجدي السيد عبد الله البري وأحمد مصطفى محمد الجعبري.

محافظة بني سويف: بين كل من هشام محمد مجدي محمد عبد الحميد وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين كل من محمد عبد العليم حسين محمد ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين كل من مجدي سعد علي زايد ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين كل من عبد الحكم أحمد جبالي عيسى وخيري محمد خضر علي.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شوط الفوز في انتخابات مجلش الشيوخ على المقاعد الفردية بعد إجراء جولة الإعادة على المقاعد الفردية.

نصاب الفوز

وتنص المادة (24) من قانون مجلس الشيوخ على أنه فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

انتخابات مجلس الشيوخ جولة الإعادة المقاعد الفردية رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي

