زجاجات الأسرار.. حيلة عالمية تحول حراس المرمى إلى أبطال

لم تعد ركلات الترجيح مجرد مواجهة بين مسدد وحارس، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى ساحة تكتيكية معقدة، يوظف فيها حراس المرمى أدوات غير تقليدية لتعزيز فرصهم في التصدي، أبرزها تدوين ملاحظات عن الخصوم على زجاجات المياه أو المعدات الشخصية، فيما بات يعرف بـ"زجاجات الغش".

حيلة عالمية تحول حراس المرمى إلى أبطال

أحدث الأمثلة جاء من نهائي الدرع الخيرية الإنجليزية، حين لجأ دين هندرسون، حارس كريستال بالاس، إلى كتابة أسماء لاعبي ليفربول واتجاهات تسديدهم على زجاجة المياه، ومن بينهم أليكسيس ماك أليستر الذي وضع بجانبه حرف "L" للدلالة على التسديد نحو اليسار.

وبفضل هذه الملاحظات، تصدى هندرسون لركلة حاسمة من هارفي إليوت، وقبلها أوقف ركلة جزاء من النجم عمر مرموش في نهائي كأس إنجلترا، مانحا "النسور" أول بطولة كبرى في تاريخهم.

هذه الحيلة لم تبدأ اليوم، فقد اشتهر بها الحارس محمد أبو جبل خلال كأس أمم إفريقيا 2022، حين ساعدت ملاحظاته على الزجاجة في إقصاء خصوم كبار، ليصل "الفراعنة" إلى النهائي أمام السنغال.

وفي كرة القدم النسائية، استخدمت هانا هامبتون، حارسة منتخب إنجلترا، الأسلوب نفسه في نهائي كأس أمم أوروبا أمام إسبانيا، حيث كتبت أسماء لاعبات "اللاروخا" على أكمام قميصها، فيما لجأت منافستها كاتا كول إلى الزجاجة.

وأثارت الواقعة جدلا بعدما كشفت هامبتون أنها ألقت زجاجة كول المدون عليها اتجاهات تسديد الإنجليزيات، في محاولة لإرباكها.

جوردان بيكفورد يبتكر نسخة مطورة من الخطة

أما في يورو 2024، فقد ابتكر جوردان بيكفورد، حارس إنجلترا، نسخة مطورة من الخطة، إذ دون بجانب الاتجاهات ما إذا كان المسدد يسدد مباشرة أو ينتظر لحظة قبل التنفيذ، وهو ما مكنه من التصدي لركلة مانويل أكانجي أمام سويسرا.

واستمر في استخدام الأسلوب لاحقًا بالدوري الإنجليزي، حيث تصدى لركلة إيرلينغ هالاند بالطريقة ذاتها.

الحيلة نفسها تعود إلى سنوات مضت، ففي مونديال روسيا 2018، ساعدت ملاحظات بيكفورد على الزجاجة منتخب إنجلترا في عبور كولومبيا بدور الـ16، كما لجأ إليها الحارس الهولندي تيم كرول في 2017 لقيادة فريقه نيوكاسل لتخطي توتنهام في كأس الرابطة، بعد أن تصدى لركلتين بفضل تدوين أسلوب الخصوم مسبقا.

من زجاجة مياه بسيطة إلى أداة استراتيجية، أثبتت هذه الظاهرة أن التفاصيل الصغيرة قد تحسم أكبر البطولات، وتحول حارس المرمى من آخر خط دفاع إلى بطل يكتب التاريخ.