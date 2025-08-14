إصابة شاب في حريق محل هواتف بعزبة النخل

أصيب شخص جراء حريق اندلع في محل بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، فيما نجحت الحماية المدنية في القاهرة في السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي العقار.

إصابة شخص في حريق محل هواتف بعزبة النخل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في محل بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ سيارتين إطفاء لموقع الحريق وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.