بدون كيماويات .. 3 طرق طبيعية للتخلص من النمل

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير ينتشر النمل بشكل متكرر داخل المنزل، وتحرص العديد من السيدات على استخدام الطرق الطبيعية للتخلص من النمل.

وإليكم طرق طبيعية للتخلص من النمل

الكركم

يُستخدم الكركم على نطاق واسع، وهو ما يكرهه النمل بشدة، رائحته النفاذة وخصائصه المضادة للبكتيريا تجعله طاردًا قويًا للنمل، ما عليك سوى رشّ خط رفيع من مسحوق الكركم بالقرب من مداخل النمل، مثل عتبات النوافذ أو الشقوق أو تحت أسطوانة الغاز، سيتجنب النمل عبوره، وسيشقّ طريقه إلى منزلك.

عصير الليمون

حموضة عصير الليمون تُعيق قدرة النمل على تتبع رائحة المكان، اخلط جزءًا واحدًا من عصير الليمون مع ثلاثة أجزاء من الماء، ورشّه بالقرب من الأبواب والنوافذ وأرصفة المطبخ، أو أينما تجده، للحصول على تأثير أقوى، استخدم عصير الليمون غير المخفف مباشرةً حول الفتحات.

زيت القرنفل والنعناع

للقرنفل رائحة نفاذة تُبعد النمل، يمكنكِ وضع حبات القرنفل كاملةً بالقرب من مرطبانات السكر، أو خلف الأجهزة، أو في زوايا المخزن، بضع قطرات من زيت القرنفل ممزوجة بالماء تُشكّل بخاخًا فعالًا للاستخدام في المطبخ.

المصدر times of india