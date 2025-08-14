تأهل 4 مصريات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما

تأهلت 4 لاعبات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وتأهلت كل من غزل محمود عقب تصدرها للمجموعة الأولى بالدور نصف النهائي برصيد 1149 نقطة ، ومريم عبد الناصر عقب تصدرها للمجموعة الثانية في الدور نصف النهائي برصيد 1141 نقطة، ونور إسلام عقب احتلالها للمركز الثاني في المجموعة الثانية بالدور نصف النهائي برصيد 1131 نقطة ، وليان حسن عقب احتلالها للمركز الثالث في المجموعة الثانية بالدور نصف النهائي برصيد 1129 نقطة . وتقام غدا منافسات الدور نصف النهائي للرجال ، على أن يقام نهائي السيدات والرجال بعد غدا السبت.

وكان منتخبنا الوطني أحرز ذهبيتي تتابع الرجال للزوجي آدم شكري ومهند خضير والسيدات عن طريق الزوجي نور إسلام وغزل محمود.

ويشارك في البطولة 350 لاعبا ولاعبة من 26 دولة.

الجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة العالم للشباب تحت 15سنة هي النسخة الثانية ، وأقيمت النسخة الأولى بجواتيمالا.