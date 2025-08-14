قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

معرض وفعاليات المدينة كذاكرة على الشاشة: حكايات المدينة والناس

أحمد بسيوني

يستضيف بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الاسكندرية، معرض وفعاليات "المدينة كذاكرة على الشاشة: حكايات المدينة والناس" بالتعاون مع مؤسسة إحياء للتراث والفنون، في الفترة من 24 وحتى 28 أغسطس 2025، في تمام السادسة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.


يتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تركز على العلاقة بين السينما والتراث المصري، حيث يجمع المعرض بين الصور الفوتوغرافية والنقاشات والعروض لاكتشاف كيفية توثيق المدن والذاكرة الجماعية من خلال العدسة البصرية.
تنطلق الفعاليات يوم الأحد 24 أغسطس بافتتاح رسمي للمعرض الذي يضم صورًا فوتوغرافية تستعرض العلاقة بين السينما والتراث، ويلي الافتتاح عرض موسيقي تراثي يُبرز الروح الثقافية للأماكن التاريخية.
تتواصل الفعاليات يوم الاثنين 25 أغسطس بسلسلة ندوات تبدأ بحلقة نقاشية بعنوان "من يرسم صورة المدينة؟ السينما والهوية المصرية"، يتناول المشاركون فيها كيف تسهم السينما في تشكيل صورة المدينة بين الانعكاس الخيالي للواقع والتوثيق الفعلي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين وصنّاع الأفلام. كما تُقام جلسة سرد جماعية تحت عنوان "ذكرياتنا عن مدينتنا"، يديرها باحثون وحكاؤون، حيث يشارك الجمهور ذكرياتهم وحكاياتهم حول الأماكن المتغيرة في المدينة، إلى جانب عرض أفلام أو مقتطفات سينمائية ومناقشتها مع الحضور.


ويُخصص يوم الثلاثاء 26 أغسطس للتفاعل والاكتشاف، حيث تتاح الفرصة للزوار لاستكشاف الأعمال الفوتوغرافية وقراءة القصص المرافقة، ولقاء الفنانين المشاركين وصُنّاع المعرض، وفتح حوارات حرة حول فكرة السرد البصري للمدينة.
أما يوم الأربعاء 27 أغسطس فيتضمن ورشة نقاشية حول "كيف نوثق تراثنا بالسينما والتصوير"، تسلط الضوء على دور التصوير الفوتوغرافي والفيديو كأدوات للتوعية المجتمعية والحفاظ على الهوية الثقافية لمختلف المناطق المصرية.

 ويتبعها ندوة بعنوان "العجلة تدور: السينما، المدينة، والتنقل الحضري البديل"، تناقش تحولات ظهور الدراجات في السينما المصرية وأثرها على التصميم الحضري، وعلاقة ذلك بثقافة التنقل البديل في المدن.


وتُختتم الفعاليات يوم الخميس 28 أغسطس بندوة بعنوان "مشاهد المدينة والناس" حول دور السينما في الحفاظ على الهوية الحضرية وموقع المدن المصرية في الخيال السينمائي، بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد. يليها لقاء "مدننا المصرية" الذي يستعرض فيه مشاركون من محافظات مختلفة قصصًا من التراث الشعبي والمدني لتسليط الضوء على مدن مصرية خارج العاصمة. وتُختتم الفعاليات بحفل تراثي للفنون الشعبية، احتفاءً بالتراث المصري وروح المدينة.

الاسكندرية حكايات المدينة والناس مكتبة الاسكندرية بيت السناري أحمد زايد

