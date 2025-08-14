خبير أمني: التلويح الأمريكي بتصنيف الإخوان إرهابية "مناورة سياسية"

اعتبر العقيد حاتم صابر، الخبير في مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن التصريحات الأمريكية الأخيرة حول احتمال تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، تمثل "مناورة سياسية" تهدف إلى مغازلة الحلفاء في المنطقة، أكثر من كونها تعكس تحولًا استراتيجيًا حقيقيًا في سياسة واشنطن.



وأوضح صابر، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة DMC، أن هذا الطرح ليس جديدًا، بل يأتي في سياق تصعيد الحزب الجمهوري ضد ما وصفه بـ"الإسلام السياسي"، في تناقض مع نهج إدارة الرئيس بايدن والديمقراطيين الذين يتهمهم الجمهوريون بـ"التساهل" مع التنظيمات الإسلامية.



وأشار إلى أن جماعة الإخوان تاريخيًا كانت إحدى أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الغربية، لافتًا إلى أن إدارة أوباما استخدمتها كـ"رأس حربة" لتمرير مشروع الشرق الأوسط الجديد بهدف تفتيت المجتمعات العربية من الداخل، مؤكدًا أن هذا الدور الوظيفي يجعل من الصعب تصديق وجود نية جادة لتصنيفها ككيان إرهابي.



وشدد الخبير الأمني على أن أي موقف غربي موحد ضد الجماعة يصطدم بدور بريطانيا، التي وصفها بـ"الحاضنة التاريخية" للإخوان، وما تزال تستقطب كافة التنظيمات المماثلة، ما يخلق تناقضًا داخل المعسكر الغربي ويحول دون اتخاذ قرار حاسم ضدها.