عضو بالقومي لحقوق الإنسان: الإخوان وإسرائيل تياران تم بناؤهما على العنصرية

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هناك مخطط موضوع وأفكار ومشاريع لتيارين متطرفين ونحن بينهما، لافتا إلى أن هناك تحالف بين تلك التيارات.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» على أن الإخوان وإسرائيل تيارين تم بناؤهم على العنصرية وفكرة التطرف الديني وأنهم شعب الله المختار، وأن تلك الجماعة المتوضئة وهؤلاء شعب الله المختار، والاثنين لديهم مشروع وظهروا في نفس التوقيت.

مشروع إقليمي يحاول الاحتلال التمهيد إليه

ولفت إلى أن المسارين الآن التقوا وأصبح بينهما مصالح مشتركة، وأن تلك الجماعة ممكن أن تتلاقى مع إسرائيل في مشروع إقليمي يحاول الاحتلال التمهيد إليه، وظهر ذلك بشكل ملحوظ في التطورات بينها وبين إيران.