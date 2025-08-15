قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد فتحي: عبد الله السعيد كان يتمنى منذ سنوات اللعب للزمالك
السفارة الروسية في تالين تتحدى إجراءات إستونيا وتتوعد بالرد على طرد دبلوماسيها
غياب إجباري لأبرز المدافعين| ريبيرو يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام فاركو.. ويعنف نجم الفريق
آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله لما تتمنى
الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة
للحاصلين على الثانوية.. شروط التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
سعر الذهب اليوم 15-8-2025
باكستان تعلن تشكيل قوة صاروخية جديدة وسط تصاعد التوتر مع الهند
تنسيق الجامعات .. استعد لمستقبل مشرق في مجال الطيران | تفاصيل مهمة
زيلينسكي وقادة أوروبيون ينضمون لقمة ألاسكا لبحث إنهاء الحرب بأوكرانيا
أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. بدأ منذ ساعات فاغتنمه
دبلوماسي أمريكي: فرصة دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على موعد طرح الفيلم الكوميدي "ماما وبابا" في السينمات

بوستر ماما وبابا
بوستر ماما وبابا
قسم الفن

طرح  البرومو الرسمي لفيلم "ماما وبابا" الذي يقوم ببطولته الممثل الكوميدي محمد عبد الرحمن توتا والفنانه ياسمين رئيس الذي يجمع بينهم العديد من المواقف الكوميدية  وذلك استعدادا لعرضه بالسينمات ٢٧ أغسطس بمصر و ١١ سبتمبر بجميع سينمات الوطن العربي .

"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل. 
 

شاركت الفنانة ياسمين رئيس في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” منذ عدة أشهر وحقق نجاحا في دور العرض. 

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه. تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه امام تحديًا في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية. لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.

ماما وبابا ياسمين رئيس محمد عبد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

سيارة الفتيات

أسرة ضحية مطاردة الواحات: كانت رايحة تشتري فستان التخرج .. ورفضنا عروض الصلح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن أعمال السنة المقررة على طلاب الإعدادية

ترشيحاتنا

أحمد فؤ

أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس ليلة حزينة عاشها في حرب أكتوبر

أحمد فؤاد سليم

أحمد فؤاد سليم عن مشاركته في حرب أكتوبر: كنا رايحين نحرر أرضنا

إبراهيم صلاح

إبراهيم صلاح: في آخر موسم لي كلاعب قررت أعد نفسي للتدريب

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان
هدى سلطان
هدى سلطان

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي

السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد