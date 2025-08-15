قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
انفجارات قوية في غزة.. عمليات نسف ينفذها الاحتلال
توك شو

الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

 كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إن البلاد تشهد ارتفاع في درجات الحرارة اليوم، وأن تأثير هذه الموجة تضرب جميع المحافظات، وأن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، كانت أمس وأول أمس، ولكن درجات الحرارة اليوم أقل من الأيام الماضية.

بدء انكسار الموجة الحارة  


ولفتت إلى أن درجات الحرارة اليوم انخفضت درجتين عن أمس، وأن درجة الحرارة المتوقعة اليوم 38 درجة، ولكن المواطنين ستشعر بأنها 42 وذلك بسبب الارتفاع في نسب الرطوبة.


وأشارت إلى أن قيم درجات الحرارة بالصعيد تكون بين الـ 47 لـ 49 درجة في الظل، وأن نسبة الرطوبة في الصعيد تكون منخفضة عن المناطق الساحلية، وأن البلاد في فترة الليل هنا انخفاضات في قيم درجات الحرارة.


موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة


بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأجواء شديدة الحرارة تستمر اليوم الجمعة أيضا على البلاد، حيث تظل درجات الحرارة تسجل معدلات قياسية على مناطق الوجه البحري وجنوب البلاد، الذي يلامس 50 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة، هو أخر أيام الموجة شديدة الحرارة على البلاد، حيث من المتوقع أنه اعتبارا من غدا السبت، تبدأ درجات الحرارة في الانكسار نسبيا لتنكسر حدة الموجة شديدة الحرارة وتعود الاجواء حارة رطبه على البلاد.

درجات الحرارة الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الطقس

