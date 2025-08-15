الدفاع السورية: ملتزمون بحماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، بأن آلية عسكرية للجيش العربي السوري تعرضت أمس لهجوم من قبل مجموعات من فلول النظام السابق في ريف اللاذقية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأشارت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع إلى انه وخلال الثلاثة أيام الماضية، تصاعدت هجمات فلول النظام مستهدفة قوات الجيش في ريفي اللاذقية وطرطوس.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قائلة : تستمر وزارة الدفاع في حماية جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على السلم الأهلي.

وختمت: ونحذر فلول النظام من أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري، ونؤكد أننا لن نتساهل مع أي استهداف يطال قوات الجيش أو المدنيين.