يويفا يرفع شعار أوقفوا قتل الأطفال بعد انتقادات محمد صلاح
غارات وتفجير منازل.. مجـ.ازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة لا تتوقف
بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
روسيا .. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار وحريق بورشة بارود
في 15 يوما.. الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
الأهلي يعاني من غيابات عديدة أمام فاركو في الدوري
مخدرات بـ 110 ملايين جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في حملات أمنية
رابط التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. موعد انطلاقها
سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
الدفاع السورية: هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش
توك شو

سر تزايد معدلات الإصابة بـ الاكتئاب الرقمي.. فيديو

محمد البدوي

حذرت الدكتورة بسنت البربري، خبيرة التنمية البشرية، من تزايد معدلات الإصابة بما يسمى بـ "الاكتئاب الرقمي"، وهو حالة نفسية تصيب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة الإفراط في التعامل مع التكنولوجيا والمقارنات المستمرة مع الآخرين عبر الإنترنت.

 آثارًا إيجابية وسلبية 

وقالت بسنت البربري خلال لقائها مع أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن الهواتف المحمولة والإنترنت أصبحا جزءًا أساسيًا من حياة الناس اليومية، الأمر الذي يحمل آثارًا إيجابية وسلبية في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن الاستخدام المفرط يؤدي إلى العزلة، الانسحاب الاجتماعي، وتدهور الحالة النفسية.

 نسب الاكتئاب الرقمي

وأضافت البربري أن نسب الاكتئاب الرقمي في المجتمع قد تصل إلى 83%، محذرة من تأثير البدء بالهاتف المحمول فور الاستيقاظ على المزاج العام طوال اليوم.

الاكتئاب الاكتئاب الرقمي التواصل الاجتماعي الإنترنت التكنولوجيا

