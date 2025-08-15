سر تزايد معدلات الإصابة بـ الاكتئاب الرقمي.. فيديو

حذرت الدكتورة بسنت البربري، خبيرة التنمية البشرية، من تزايد معدلات الإصابة بما يسمى بـ "الاكتئاب الرقمي"، وهو حالة نفسية تصيب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة الإفراط في التعامل مع التكنولوجيا والمقارنات المستمرة مع الآخرين عبر الإنترنت.

آثارًا إيجابية وسلبية

وقالت بسنت البربري خلال لقائها مع أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن الهواتف المحمولة والإنترنت أصبحا جزءًا أساسيًا من حياة الناس اليومية، الأمر الذي يحمل آثارًا إيجابية وسلبية في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن الاستخدام المفرط يؤدي إلى العزلة، الانسحاب الاجتماعي، وتدهور الحالة النفسية.

نسب الاكتئاب الرقمي

وأضافت البربري أن نسب الاكتئاب الرقمي في المجتمع قد تصل إلى 83%، محذرة من تأثير البدء بالهاتف المحمول فور الاستيقاظ على المزاج العام طوال اليوم.