إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل بقنا

أصيب 3 أشخاص أثناء مشاركتهم في أعمال هدم منزل بالطوب اللبن في قرية الشيخ على شرق التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد إصابة 3 اشخاص في انهيار منزل بقرية الشيخ على شرق بنطاق مركز دشنا.

تبين إصابة 3 أشخاص كانوا يشاركون في أعمال هدم منزل قديم من الطوب اللبن ومكون من طابقين، بعدما تساقطت عليهم أجزاء من المنزل المتهالك، ما أدى لإصابتهم.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دشنا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.