بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي

يفتتح نادي الوكرة القطري، بقيادة المصري حمدي فتحي، مشواره في الدوري القطري للموسم الجديد 2025-2026، حين يواجه فريق العربي في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويدخل الوكرة اللقاء بطموح تحقيق الفوز في ضربة البداية، خاصة بعد تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة، أبرزهم البرازيلي لوكاس فيريسيمو، والإسباني جيرارد فالنتين، والإسباني راؤول دي توماس، إلى جانب الجزائري رضوان بركان والمغربي أمين زحزوح.

وكان الوكرة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، محققًا 7 انتصارات و4 تعادلات، مقابل 11 هزيمة.