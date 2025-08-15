قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المهن التمثيلية تستنكر تصريحات إعلام الكيان الصهيوني
ترامب : لن نتبادل التجارة مع روسيا حتى إيقاف الحرب
دخلت 800 جرام وخرجت كيلو ونص.. انقاذ طفلة مبتسرة بمستشفي أسيوط الشاملة
عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته
مواجهة وإنكار.. كواليس 12 ساعة تحقيقات في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات
مهلة 45 يومًا.. تحذير من الصحة لمستشفيات المنيا لهذا السبب
إبراهيم زهران: نرغب في التأهل إلى نصف نهائي الأفروباسكت
القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية

نبيهة كراولي
نبيهة كراولي
محمد البدوي

أفادت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، أن الدورة الـ59 من مهرجان الحمامات الدولي اختُتمت منذ يومين، وجاءت فعالية الختام متزامنة مع الاحتفال بعيد المرأة التونسية، في أمسية استثنائية أحيتها الفنانة التونسية نبيهة كراولي وسط حضور جماهيري كبير.

الأغاني التونسية ذات الطابع الشعبي

وأضافت رمضاني، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كراولي قدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي اشتهرت بها في تونس، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التونسية ذات الطابع الشعبي، كما أبدعت في أداء أغانٍ طربية وأخرى ذات إيقاعات مشرقية، لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وأظهرت التنوع الموسيقي الذي يميز رصيدها الفني.

كما لم يكن الحفل فنيًا فقط، بل حمل أيضًا رسالة إنسانية قوية، حيث أطلقت الفنانة نبيهة كراولي دعوة صريحة لمناهضة العنف ضد المرأة، قائلة: «لا يجب أن تسكت أي امرأة على العنف مهما كان نوعه أو شكله».

كما تحدثت عن أهمية الرقم الأخضر المُخصص للإبلاغ عن حالات العنف، في إطار دعم المرأة التونسية وتمكينها، خصوصًا أن الحفل أقيم بشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة المرأة، ليؤكد على تلاقي الفن مع قضايا المجتمع.

تونس مهرجان الحمامات مهرجان الحمامات الدولي نبيهة كراولي التونسية نبيهة كراولي الأغاني التونسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 15-8-2025

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

إمام المسجد النبوي: العلم حياة القلوب وطلبه قربة وبذله صدقة ومدارسته عبادة

خطيب الأوقاف

خطيب الأوقاف يكشف عن مهن وأعمال الأنبياء في الإسلام.. فيديو

خطيب الأوقاف

خطيب الأوقاف: الإسلام أعلى من قيمة العمل وكان سمة في حياة الأنبياء.. فيديو

بالصور

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد