القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية

أفادت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، أن الدورة الـ59 من مهرجان الحمامات الدولي اختُتمت منذ يومين، وجاءت فعالية الختام متزامنة مع الاحتفال بعيد المرأة التونسية، في أمسية استثنائية أحيتها الفنانة التونسية نبيهة كراولي وسط حضور جماهيري كبير.

الأغاني التونسية ذات الطابع الشعبي

وأضافت رمضاني، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كراولي قدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي اشتهرت بها في تونس، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني التونسية ذات الطابع الشعبي، كما أبدعت في أداء أغانٍ طربية وأخرى ذات إيقاعات مشرقية، لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وأظهرت التنوع الموسيقي الذي يميز رصيدها الفني.

كما لم يكن الحفل فنيًا فقط، بل حمل أيضًا رسالة إنسانية قوية، حيث أطلقت الفنانة نبيهة كراولي دعوة صريحة لمناهضة العنف ضد المرأة، قائلة: «لا يجب أن تسكت أي امرأة على العنف مهما كان نوعه أو شكله».

كما تحدثت عن أهمية الرقم الأخضر المُخصص للإبلاغ عن حالات العنف، في إطار دعم المرأة التونسية وتمكينها، خصوصًا أن الحفل أقيم بشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة المرأة، ليؤكد على تلاقي الفن مع قضايا المجتمع.