إبراهيم زهران: نرغب في التأهل إلى نصف نهائي الأفروباسكت

عبر إبراهيم زهران، لاعب منتخب مصر لكرة السلة، عن سعادته بعد الفوز على السنغال بنتيجة 91-77، ضمن إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا في أنجولا.

وقال إبراهيم زهران في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: “أنا فخور بما قدمته في الرميات الثلاثية، لكن دوري في الفريق لا يقتصر على تسجيل الثلاثيات فقط، بل يشمل أيضًا القيام بمهام دفاعية، حيث أوقفت لاعبين مثل بواسي وباديو، ونجحت في ذلك.”

وأضاف: “أصعب اللحظات التي واجهتنا أمام السنغال كانت أثناء تسجيلهم عددًا من النقاط المتتالية، وهذا كان يجبرنا على أخذ وقت مستقطع، وكنا نعود للمباراة ونوسع الفارق مجددًا.”

وعن علاقته بإيهاب أمين، تحدث إبراهيم زهران: “أحب طريقة لعب إيهاب، وهو كذلك يحب طريقتي، ودائمًا نحمس بعضنا داخل الملعب، خاصة أننا كلانا لعب في أمريكا، وندرك أهمية ذلك في تحسين الانسجام بين اللاعبين.”

وأتم: "أطالب الجماهير بتدعيمنا، وأن تثق بنا، فجميع لاعبي المنتخب أصحاب خبرة، ونؤمن بقدراتنا، ونرغب في التأهل إلى الدور نصف النهائي، آملين أن نقدم أداءً أفضل من السنوات السابقة."

وحسم المنتخب الوطني تأهله إلى الدور ربع النهائي، بعد تصدره لترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وذلك قبل الجولة الأخيرة أمام أوغندا غدًا السبت.

وينص نظام البطولة على تأهل المتصدر إلى دور الثمانية مباشرةً، بينما يخوض الوصيف والمركز الثالث دور الـ 16.

قائمة منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

تضم القائمة النهائية كل من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.