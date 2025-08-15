أحدث ظهور لأكرم توفيق بقميص رقم 72 مع الشمال القطري

أعلن نادي الشمال القطري، عن تعاقده الرسمي مع الدولي المصري أكرم توفيق، لاعب وسط النادي الأهلي بعد فشل الأحمر في تجديد التعاقد.

ويرتدي اللاعب أكرم توفيق قميص برقم 72 مع الشمال القطري.

أكرم توفيق

وقال أكرم في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "سعيد للغاية بقراري التعاقد مع نادي الشمال، خاصة بعد الاستقبال المميز من إدارة النادي، أتطلع لأن أكون على قدر المسئولية، وأن أساهم فى تحقيق طموحات جماهير النادي فى الموسم الجديد".

وتابع: "لدي دوافع كبيرة في هذه المحطة الجديدة، وأسعى للمساهمة فى تحقيق الإنجازات مع هذا النادي الكبير، الذي يضم إدارة محترفة وطموحة تعمل بجد من أجل رفع مكانة النادي وتلبية طموحات جماهيره".

وأضاف: "مشروع نادي الشمال كان عاملاً محوريًا في الاختيار، بعدما اطلعت على المشروع الكبير الذي تسعى إدارة النادي لتنفيذه، كان من الطبيعي أن أرغب في أن أكون جزءاً من هذه المسيرة مع زملائي اللاعبين".

وواصل: "الشمال يضم لاعبين كبار أصحاب إمكانيات عالية مثل بغداد بونجاح ويونس بلهندة وغيرهما من النجوم، وهو ما يعكس رغبة النادي في التطور الدائم والمنافسة على أعلى المستويات، وهو ما أبحث عنه في مسيرتي".

وعن ارتدائه للقميص رقم 72، أكمل: "اخترت هذا الرقم تكريمًا لذكرى 72 شهيدًا من جماهير النادي الأهلي الذين فقدوا حياتهم فى حادث بورسعيد قبل سنوات".