ثروت سويلم يرد على تصريحات أحمد سليمان لمعاقبة الزمالك بسبب زيزو

رد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، على سؤال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن عقوبة الرابطة على القلعة البيضاء، بعد سباب أحمد زيزو لاعب الأهلي.

وكانت الرابطة وقعت عقوبة قيمتها 100 ألف جنيه، على الزمالك، بسبب سباب جماهير الزمالك لـ زيزو، في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ووجه أحمد سليمان حديثه لـ ثروت سويلم، عبر برنامج “اللعيب” قائلًا: “أتمنى العدالة في قرارات الرابطة تكون عادلة على كل الأندية.. سبب عقوبة الزمالك إن زيزو كان في الزمالك وانتقل للأهلي، وعلى هذا الأساس ده كان رد الفعل”.

وأضاف: “قبل كدة رمضان صبحي انتقل من الأهلي وماتشات اتعمل فيه ما لا يُعمل، ولم يتم اتخاذ عقوبات، وسبق وأن حصل مع رمضان صبحي ولم يُتخذ عقوبة”.

ليرد ثروت سويلم، قائلًا: “كلامك محترم جدًا وهتشوف أي خروج من الجماهير أيًا كان الجماهير مين، نفس العقوبات هتطبق”.

وزاد: “في حرص لأن اللائحة ادتها لـ 21 نادي وكلهم موافقين عليها، وعلى العقوبات، طالما معترضتش يبقى أنت موافق، وقولنا لو حد معترض أو عايز يزود حاجة يتفضل”.

وأكد: “العقوبات فيها تشدد شوية، لكن احنا كنا حريصين عشان يكون في التزام في المدرجات”.