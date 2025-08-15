حشيش تحت المرتبة.. تأييد المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتجار المخدرات

عاقبت محكمة جنايات المحلة الكبرى برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عادل شاهين وأحمد زغلول المنوفى الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا وبحضور شريف محمد خفاجى وكيل النيابة وأمانة سر عمرو جمال 3 تجار مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه توصلت تحريات الرائد أحمد عماد الدميري بالإشتراك مع الرائد أحمد مجدي زهران إلى قيام المتهمين الأول والثانى محمد السيد وشقيقه محمود بحيازة وإحراز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا مستخدمين في تنقلاتهم وسائل نقل مختلفة «عدة سيارات» وأنه بناء على ذلك استصدر إذنا من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش شخصهما ومسكنهما وملحقات مسكنهما ووسيلة انتقالهما.



وأضافت التحقيقات أنه بناء على ذلك الإذن قام الرائد أحمد مجدي زهران بالإشتراك مع النقيب محمد أيمن يونس والنقيب مطصفي أحمد منصور بالقبض على المتهمين حال تواجدهم بالسيارتين وسيلة انتقالهم بالطريق العام وأنذاك أبصروا المتهم الأول والمتهم الثالث غير مشمول بالإذن، وقام المتهم الأول بعرض قطعة كبيره لجوهر الحشيش علي المتهم الثالث فتفحصها الأخير بأنفه بالطريقة المتعارف عليها بين المتعاطين فقاما بالقبض عليهما وانتراع قطعة الحشيش كبيرة الحجم من يد المتهم الثالث وقاما بالقبض على المتهم الثاني حال استقلاله السيارة حال تواجده بمكان الواقعة وتتبعه للسيارة الأولي وبتفتيشه لم يعثروا معه علي ثمة ممنوعات وباصطحابهم لمسكن المتهمان الأول والثاني عثروا بداخل مسكنهما بغرفه تقع بمواجهة الداخل من باب المسكن من الناحية اليمنى أسفل مرتبة السرير علي كيس بلاستكي تبين بداخله 11 قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وأقروا بحيازتها.

وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن 3 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 11 قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.