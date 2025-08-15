أخفيا الحشيش أسفل مقعد السيارة .. تأييد المشدد والغرامة لتاجرى مخدرات

عاقبت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار حسين رشدى حسين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إيهاب محمود عبد الرشيد وأحمد محمود مصيلحى الرئيسين بمحكمة استئناف الإسماعيلية وبحضور عمرو هشام فاروق وكيل النيابة وأمانة سر مصطفى عبد السلام محمد تاجري المخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه وأمرت بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه حال مرور النقيب عمرو عادل حسین رئيس مباحث قسم السويس بدائرة القسم نمى إلى علمه قيام المتهم «مازن .ح .ا» بإحراز المواد المخدرة فتوجه لمكان تواجده بمنطقة بورتوفيق وأبصره داخل سيارة يقوم بإعطاء المتهم الثانى «محمود .ا .ع» 4 قطع لجوهر الحشيش المخدر فضبطهما وبتفتيش الثانى عثر بحوزته على ما أخذه من جواهر مخدرة من الأول وبتفتيش الأول والسيارة عثر أسفل مجلسه على لفافة بها 5 قطع لجواهر الحشيش المخدر وبمواجهتهما أقر بإحرازهما لها.

وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجرى مخدرات ضبط بحوزتهما 9 قطع لجوهر الحشيش المخدر وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.