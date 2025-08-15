قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: بر الوالدين كنز لا يُدرك إلا بعد فوات الأوان
رئيس الحكومة اللبنانية يرد على تصريحات نعيم قاسم بشأن الحرب الأهلية
استبعاد نجم الفريق .. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده
أزهري: لا دليل بالقرآن أو السنة بوجود شهود كشرط للطلاق
هندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5% وتجارة93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
سجله سيئ في المواعيد.. هل يصل بوتين في الموعد المحدد لقمة ألاسكا؟
فيديو | متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، مع تركيز خاص على حي الزيتون في الجهة الشرقية الجنوبية لمدينة غزة، والذي يتعرض منذ أيام لقصف جوي ومدفعي متواصل، إضافة إلى تدمير منازل ومربعات سكنية باستخدام التفخيخ والتفجير، وحتى الروبوتات المتفجرة، ما أدى إلى محو أجزاء من الحي عن الخارطة الجغرافية، موضحًا أن أصوات الانفجارات تُسمع حتى من المحافظة الوسطى، وأن عمليات النزوح القسري من الحي مستمرة باتجاه المناطق الغربية للمدينة.

وأضاف جبر، خلال رسالته على الهواء، أن مدينة خان يونس في جنوب القطاع تشهد منذ أشهر عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة، تشمل قصفًا من الآليات العسكرية وغارات جوية، مع استهداف مكثف اليوم لمنطقة المواصي غرب المدينة، مشيرًا إلى أن القصف منذ فجر اليوم وحتى اللحظة أسفر عن أكثر من 20 شهيدًا، بينهم خمسة في محيط مراكز توزيع المساعدات.

وأوضح أن أوامر الإخلاء التي يرسلها الاحتلال للسكان في المناطق الشرقية من غزة، مثل حي الزيتون وحي الصبرة، تدفعهم للنزوح نحو الجنوب، وبشكل خاص إلى المواصي، إلا أن معظم النزوح الحالي يتم نحو المناطق الغربية للمدينة، محذرًا من أن توسيع الاحتلال لعملياته قد يدفع بموجات نزوح أكبر نحو جنوب القطاع.

وحول استهداف الصحفيين، قال جبر إن الصحفيين في غزة يواجهون القصف المباشر والمجاعة والمخاطر الأمنية، معتبرًا أن الاحتلال يسعى إلى منع خروج الصورة الحقيقية من القطاع، التي تكشف جرائمه ومجازره بحق الفلسطينيين، ومحاولة السيطرة على الرواية الإعلامية أمام العالم.

الفلسطينيين غزة المناطق الشرقية قصف مكثف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس في مصر

أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

جهود

تكثيف الجهود بأسوان لضبط شخص يطلق الأعيرة النارية من أعلى أحد الأسطح

محافظ المنيا ونائب وزير الصحة

محافظ المنيا ونائب وزير الصحة يبحثان تطوير المنظومة الطبية

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا في جولة ميدانية بحي شمال لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات

بالصور

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد