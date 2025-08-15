لاعب وسط إيفرتون السابق دوكوري ينضم إلى نيوم

قال نادي نيوم المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم يوم الجمعة إن لاعب وسط إيفرتون السابق عبد الله دوكوري انضم إلى النادي في صفقة انتقال مجانية.

وانتقل دوكوري البالغ من العمر 32 عاما إلى نيوم، الذي سيشارك في الدوري السعودي للمحترفين لأول مرة هذا الموسم، بعد انتهاء عقده مع إيفرتون في يونيو حزيران بعد فترة استمرت خمس سنوات.

وقال دوكوري في مقطع فيديو نشره على حساب ناديه الجديد "كرة القدم لم تكن مجرد لعبة، بل كانت حلمي، ونبض قلبي، وحياتي كلها".

واليوم، حان وقت رحلتي الجديدة مع نيوم. القصة لم تنتهِ بعد، إنها مجرد البداية، أضاف.

شارك دوكوري في 166 مباراة مع إيفرتون في جميع المسابقات، وسجل 21 هدفًا.

وتعاقد نيوم مع عدد من اللاعبين في الموسم الماضي، من بينهم المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وحارس المرمى البولندي مارسين بولكا، ولاعب الوسط الإيفواري أمادو كوني.

يستهل نادي نيوم مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة نادي الأهلي في 28 أغسطس/آب الجاري.