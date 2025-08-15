قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من داخل الطائرة.. ترامب ينتظر وصول بوتين إلى ألاسكا
أرانب الزومبي تثير الرعب في أمريكا وتحذيرات بالابتعاد عنها.. ما القصة؟
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 بهذا الموعد
سلسلة زلازل تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس
وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في افتتاحية البريميرليج
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
غسل قدم الزوج| سناء منصور تثير الجدل بهذا التصريح
مراسل القاهرة الإخبارية: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين تبحث إنهاء الحرب وملفات أخرى حساسة
محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه
وزير أردني أسبق: نتنياهو يسعى لتحقيق "إسرائيل الكبرى" بفكر تلمودي قديم
وحدات بديلة.. الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم
فن وثقافة

أملي في ربنا وفيكم .. وزير الثقافة يستجيب لاستغاثة نجوى فؤاد

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد
قسم الفن

أعربت الفنانة نجوى فؤاد عن سعادتها باستجابة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، لاستغاثتها؛ بعد الأزمة التي لحقت بها مؤخرا، حيث حرصت الفنانة على أن توجه الشكر للوزير وجميع من ساندها حتى يصل ندائها.

وقالت الفنانة نجوى فؤاد، في بيان لها: بشكر وزير الثقافة على سرعته في الاستجابة على استغاثتي عبر برنامج بنظرة تانية، وبشكر أسرة البرنامج وكل من ساعد في أن يصل صوتي.. أملي في ربنا وفيكم. 

واستعاثت الفنانة نجوى فؤاد بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ وذلك لمرورها بأزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة عملها، والتوقف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب وضعها الصحي، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب تكاليف علاجها. 

وجاء ذلك بعد أن استغاثت الفنانة نجوى فؤاد بوزير الثقافة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الجلفي، عبر برنامج بنظرة تانية، المذاع على قناة الشمس، حيث قالت: “اهتموا بينا شوية، إحنا الجيل اللي خد ملاليم مش ملايين، ودَخْلِنَا معروف، عايزين نعيش عيشة آدمية حلوة”.

وأكملت الفنانة: “أنا مش عايزة أعيش في دار مسنين، أنا ساكنة في بيت إيجار، ومعنديش بيوت تمليك ولا محلات قفلاها، والعلاج بقا غالي، وكشف الدكاترة بقا نار، والعيشة صعبة، انتبه لينا شوية، دي حاجة أنا مشوفتهاش في حياتي، ومعاشي ٦٠٠ جنيه في الشهر”.

نجوى فؤاد الفنانة نجوى فؤاد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

داليا مصطفي

داليا مصطفى تهنئ كريم محمود عبدالعزيز وزوجته بحقيقة حبهم

فعاليات ثقافية وفنية

تقديرا لعطاء النهر الخالد.. قصور الثقافة بالغربية تواصل الاحتفاء بعيد وفاء النيل

الفنانة ماجدة منير

ماجدة منير : أنا مشخصاتية وليا الشرف .. وبعشق الفن

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

