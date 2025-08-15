الدالي: الكلية البحرية تتميز ببنية تحتية متكاملة لإعداد طالب ذي لياقة بدنية عالية

أكد اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، أن اتجاه اللياقة البدنية شيء رئيسى لكل من يلتحق بالكلية البحرية، حتى يتم إعداد الطالب ليصبح “ضابط مقاتل بحرى” فى القوات البحرية.





وأضاف الدالى خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة dmc، من داخل متحف الكلية الحربية، أنه تم توفير بنية تحتية كاملة لإعداد الطالب بدنيا، أهمها حمام السباحة الأولمبى، وهو مرتبط بالبحر والتدريبات البحرية، من أجل رفع اللياقة البدنية فى السباحة.

ولفت إلى أن حمام السباحة مميز عن أى حمام سباحة فى جمهورية مصر العربية، لأنه مجهز بميدان موانع كامل وقوارب، كى يتم تدريب الطالب على كل ما يواجهه فى حياته داخل البحر، وحتى يكون ذا لياقة عالية.

وأوضح أن الكلية تشارك فى مسابقات عدة على مستوى الدولة والقوات المسلحة، والحمد لله نحقق مراكز كبيرة بفضل البنية التحتية التى وفرتها القيادة العامة للقوات البحرية والأكاديمية العسكرية.