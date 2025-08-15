الدالي: الكلية البحرية تتلقى دعما كبيرا.. وهناك فرق فى الإمكانيات والمناهج عن السابق

عرض برنامج "مصر تستطيع" الذى يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة dmc، التدريب والتأهيل لطلاب الكلية البحرية على أعلى مستوى.





وقال اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية،:" أنا أتدرب حتى الآن، لأن التدريب روح القوات المسلحة وهو الأساس بدءا من الساعة الخامسة صباحا حتى 10 ليلا، لأن التدريب فى السلم يوفر الـ دم وقت الحرب."

وأضاف الدالى خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة dmc، من داخل الكلية الحربية، أن الطالب يبدأ نهجا رئيسيا فى كل كليات القوات المسلحة.

وتابع الدالى، تخرجت في الكلية منذ 34 سنة وهناك فرق كبير مرتبط بالدعم المقدم للكلية البحرية من حيث البنية التحتية التى توفر بيئة أقوى بكثير عما سبق فى تدريب الطالب وتأهليه فى جميع المراحل، وهناك فرق كبير فى الإمكانيات والمناهج.

وأكد: نؤهل الطالب كى يكون “ضابط مقاتل بحري” يستطيع التعامل مع الأحداث الجارية التى تقع حوله ومتطلبات الوحدات البحرية الحديثة المنضمة للقوات البحرية، موضحا أن الإلتحاق بالكلية البحرية يكون على أساس أن الطالب يجيد السباحة، ونبدأ فى اختيار المهارة الأنسب لكل طالب لتنميتها وتحقيق مراكز فيها.