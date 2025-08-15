قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي و فاركو
شعاب مرجانية أم صخور.. اكتشاف غامض على كوكب المريخ يثير الجدل
الفوز الأول لـ ريبيرو.. الأهلي يهزم فاركو برباعية في الدوري
متهمة في 4 قضايا آداب.. كواليس مثيرة في واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد بالهرم
حرس الحدود يضرب البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري
الإخوان وتعاون اقتصادي خفي مع إسرائيل.. ثروت الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. ماذا تقول لغة الجسد عن لقاء بوتين وترامب ؟
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدف على بورنموث في الشوط الأول
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
الدالي: الكلية البحرية تتلقى دعما كبيرا.. وهناك فرق فى الإمكانيات والمناهج عن السابق

عادل نصار

عرض برنامج "مصر تستطيع" الذى يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة dmc، التدريب والتأهيل لطلاب الكلية البحرية على أعلى مستوى.
 


وقال اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية،:" أنا أتدرب حتى الآن، لأن التدريب روح القوات المسلحة وهو الأساس بدءا من الساعة الخامسة صباحا حتى 10 ليلا، لأن التدريب فى السلم يوفر الـ دم وقت الحرب."

وأضاف الدالى خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة dmc، من داخل الكلية الحربية، أن الطالب يبدأ نهجا رئيسيا فى كل كليات القوات المسلحة.

وتابع الدالى، تخرجت في الكلية منذ 34 سنة وهناك فرق كبير مرتبط بالدعم المقدم للكلية البحرية من حيث البنية التحتية التى توفر بيئة أقوى بكثير عما سبق فى تدريب الطالب وتأهليه فى جميع المراحل، وهناك فرق كبير فى الإمكانيات والمناهج.

وأكد: نؤهل الطالب كى يكون “ضابط مقاتل بحري” يستطيع التعامل مع الأحداث الجارية التى تقع حوله ومتطلبات الوحدات البحرية الحديثة المنضمة للقوات البحرية، موضحا أن الإلتحاق بالكلية البحرية يكون على أساس أن الطالب يجيد السباحة، ونبدأ فى اختيار المهارة الأنسب لكل طالب لتنميتها وتحقيق مراكز فيها.

القوات المسلحة الكلية البحرية الجيش

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي

البورصة

في أسبوع.. البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية رغم تراجع المؤشر الرئيسي

الطماطم

5 جنيهات سعر كيلو الطماطم في الأسواق اليوم الجمعة

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

