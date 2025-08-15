مراسل القاهرة الإخبارية: ترامب يسعى لخطوة أولى نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" في واشنطن، رامي جبر، إن الاستعدادات لقمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تجري على قدم وساق في قاعدة "إنكج" الجوية بولاية ألاسكا، حيث وصلت الطائرة الرئاسية الأمريكية وسط تغطية إعلامية مكثفة من الصحف ووكالات الأنباء الأمريكية، استعدادًا لعقد القمة التي قد تمتد جلستها إلى سبع ساعات.

وأضاف جبر أن ترامب اصطحب معه عددًا كبيرًا من معاونيه وكبار أفراد إدارته خلال هذه الرحلة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي أدلى بتصريحات قبل مغادرته واشنطن، طمأن فيها الحلفاء الأوروبيين والأوكرانيين بأنه لن يقدم أي تنازلات بشأن أوكرانيا، نافيًا امتلاكه سلطة تسليم أي أراضٍ لروسيا، ومؤكدًا أن مسألة تبادل الأراضي تخص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الصحافة الأمريكية أولت اهتمامًا واسعًا بملف تبادل الأراضي، خصوصًا إقليم دونباس، متسائلة عن مستقبله بعد القمة، سواء بالبقاء تحت السيطرة الروسية أو العودة إلى أوكرانيا. وأوضح أن ترامب حسم الجدل بإعلانه أنه لا يعتزم إبرام أي صفقة، وإنما يسعى لوضع لبنة أولى في طريق السلام، وفهم مدى جدية الرئيس الروسي في إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار.