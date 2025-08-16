اللواء أيمن الدالى: تأهيل طالب الكلية البحرية بقدر وافر من عدة علوم

أكد اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، ان الاتجاه العلمى جزء أساسى لتأهيل الطلاب حتى يصبحوا ضباط مقاتلين بحريين، موضحا أن التأهيل العلمى يكون على قدر وافر من العلوم المتعددة كى يستطيع القيام بمهامه الوظيفية بعد تخرجه.

وأوضح أيمن عادل الدالى خلال لقاء خاص مع برنامج "مصر تستطيع" الذى يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة dmc، من داخل الكلية الحربية، أن العلوم التى يتلاقها الطالب تنقسم لعلوم الملاحة والفلك والإتصالات والإشارة المنظورة واللاسلكية والعلوم الهندسية والتسليح، بالإضافة للغات.

ولفت أيمن عادل الدالى، إلى أن ميدان التدريب العملى داخل الكلية يضم معامل ونماذج للأجهزة والمعدات التى سيستخدمها الطالب عندما يخرج على سطح البحر، موضحا أن الكلية بها منشآت ومعدات تتحقق لنا توفير التأهيل العلمى للطالب والنظرى، كما أن ميدان التدريب به فصول أو معامل تمثل وحدة بحرية، وتدريب الطلاب على التوقيع الملاحى.

تابع، لدينا أجهزة ملاحية بمختلف أنواعها، وموقع اتصالات لاسلكية لتدريب الطلاب على تبادل الإشارات اللاسلكية، والخرائط الإلكترونية، مؤكدا أن الطالب يحصل على جرعة عملية كافية حتى لا يهدر الوقت اثناء التعامل مع الأجهزة وسط البحر فى الوحدة البحرية.