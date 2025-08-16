قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين يكشف سبب عدم تلقي بوتين لأسئلة الصحفيين في قمة ألسكا
نوع من النبات عند العطار يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات
ما سبب تفاوت الناس في الرزق؟.. الإفتاء توضح الحكمة
احتفالات وبكاء في آنفيلد.. جماهير ليفربول تكرم جوتا بأداء رائع
شبورة صباحية وأمطار خفيفة .. توقعات الأرصاد للطقس في الساعات المقبلة
Galaxy Z Flip 7 ينافس Honor Magic V Flip 2 رغم اختلاف المعالجات
سقط من الدور الثالث.. مصرع شاب بإحدى قرى الدقهلية
النقل تناشد المواطنين بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات
السيطرة على حريق مخزن في الفجالة بدون إصابات
مجـ.زرة إسرائيلية ..إستشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة في مخيم البريج
بدون إصابات.. إخماد حريق مطعم في الخليفة
شاب ينهي حياته من أعلى كوبري المراريق بالتبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة محتشمة …حلا شيحة تشارك جمهورها صورا جديدة

حلا شيحة
حلا شيحة
ميرنا محمود

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها صورا جديدةً من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهرت حلا شيحة بإطلالة محتشمة بالحجاب مرتدية شميز  باللون البني نسقت معه  بنطلون أسود،وحازت الصورة على أعجاب متابعيها.

وكانت قد نفت الفنانة حلا شيحة صحة التصريحات المتداولة مؤخرًا، والتي زعمت أنها وصفت فترة زواجها من الداعية معز مسعود بأنها "أصعب فترات حياتها"، مؤكدة أن هذه التصريحات لم تصدر عنها نهائيًا ولا تمت للواقع بصلة.

وكتبت حلا عبر خاصية "القصص المصورة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام":."مش عارفة إيه الكلام ده ومين اللي نشره على لساني؟! يا ريت اللي يكتب خبر يتحرى الدقة كويس قبل ما يكتب أي حاجة عني.. أنا مقلتش الكلام ده نهائي".


في سياق آخر، نشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على موقع يوتيوب، فيديو، تحدثت فيه عن تجربتها مع ارتداء الحجاب.

وقالت حلا شيحة:  “قبل ما أتحجب في الأول خالص، كانت أختي الصغيرة اتحجبت فترة صغيرة وأنا من أول الناس اللي كنت ضد الحجاب، وشايفة ليه كده، وانتي بتلبسي الحجاب ليه انتي مش محتاجاه، وربنا مش عايزك كده”.

وتابعت حلا شيحة: “وأنا كنت أول حد يحارب القصة دي من باب الجهل، وده من اللي كنت بشوفه وبسمعه حواليا، وأن الحجاب ده تشدد”.

واستطردت: “في الفترة دي، كنت بتكلم مع ربنا وبدعي لو إن الحجاب فرض يحببني فيه، ويوريني إنه فرض، وبدأت أقرأ القرآن الكريم، خاصة السور التي تتحدث عن الحجاب مثل سورة النور”.

حلا شيحة صور حلا شيحة اطلالات النجوم اعمال حلا شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الراقصة بوسي الأسد

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط الراقصة بوسي الأسد لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالهرم

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

مبادرة حكومية لخفض الأسعار.. خبراء: تنعش الأسواق وتخفف الأعباء على المواطنين

مجلس النواب

ضوابط إنشاء مدارس مهنية ثانوية طبقا لقانون التعليم الجديد

مجلس النواب

إعفاءات وحوافز للمخالفين بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة

بالصور

نوع من النبات عند العطار يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات

نوع من النبات يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات
نوع من النبات يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات
نوع من النبات يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز.. الراحة في طبق واحد

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!
مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!
مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!

شاورما دجاج منزلية.. طعم شهي في دقائق

شاورما دجاج منزلية
شاورما دجاج منزلية
شاورما دجاج منزلية

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد