قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متهمة في 4 قضايا آداب.. اعترافات بوسي الأسد: الفيديوهات مصورة بغرفة نومي
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن ومستعد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
محمد صلاح يدخل سباق الكرة الذهبية ويطارد ثنائي باريس سان جيرمان.. هل يفعلها؟
موعد طرح أراضي مسكن 6 في 20 مدينة جديدة.. تفاصيل الحجز والشروط
مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تمسح عائلات من سجلات غزة منذ فجر اليوم
مجاناً لطلاب المدارس.. التعليم تتيح كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد
واضعا يده على رأسه.. حراسة أمنية مشددة للمتهم بإنهاء حياة الشاب مرجان بجنايات المحلة| صور
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 أغسطس 2025
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التامين الصحي الشامل بأسوان.. التفاصيل الكاملة وتكلفة انشاء مستشفى السباعية المركزي

مستشفى السباعية المركزي
مستشفى السباعية المركزي
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي بمحافظة أسوان، وذلك بعد إعادة إنشائها بتكلفة استثمارية بلغت 482 مليون جنيه.

وأشار إلى بدء إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى، لتكون إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأكد السبكي أن مستشفى السباعية المركزي تعد سابع مستشفى متعدد التخصصات الطبية يتم تشغيلها بمحافظة أسوان، لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي المحافظة، وذلك بعد مستشفيات: كوم أمبو المركزي، دراو المركزي، أسوان التخصصي، النيل التخصصي، المسلة التخصصي، وأبو سمبل الدولي، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الأخرى التي تقدم خدمات طبية متخصصة، وهي: مستشفى الرمد التخصصي ومركز أورام أسوان.

وأشار إلى أن مستشفى السباعية المركزي أُنشئت على مساحة إجمالية تزيد على 11 ألف متر مربع، حيث تبلغ مساحة المبنى الرئيسي نحو 4100 متر مربع ويتكون من أربعة أدوار، بينما تبلغ مساحة خزان المياه وغرفة الطلمبات نحو 110 أمتار مربعة، ومبنى الكهرباء على مساحة 300 متر مربع، إضافة إلى المساحات المخصصة للخدمات والمرافق.

 الطاقة الاستيعابية للمستشفى

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 61 سريرًا، منها 41 سرير إقامة داخلية، و7 أسرة رعاية مركزة، 13 حضّانة للأطفال المبتسرين، إلى جانب 21 سرير غسيل كلوي، و10 عيادات خارجية، و3 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

وأوضح السبكي أن المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من 4 أدوار، تضم أحدث الأقسام الطبية والخدمات المساندة، حيث يشمل الدور الأرضي: قسم الطوارئ والاستقبال، وحدة الغسيل الكلوي، قسم الأشعة السينية والمقطعية، الصيدلية، العلاج الطبيعي، والعيادات الخارجية، وقسم التعقيم المركزي، والمشرحة، والمغسلة.

ويضم الدور الأول غرف العمليات، وحدة العناية المركزة، المعامل، بنك الدم، وقاعة المحاضرات، ويضم الدور الثاني قسم النساء والولادة، عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، الحضانات، والإدارة، فيما يضم الدور الثالث غرف إقامة المرضى، الجناح الذهبي، والجناح الملكي.

وأضاف أنه تمت أعمال الفرش والتجهيز للمستشفى بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية للتشغيل، مؤكدًا أن المستشفى تمثل نقلة نوعية لخدمات الرعاية الصحية في الصعيد وتجسد رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنمية جنوب مصر ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية.

وأوضح أن موقع المستشفى المتميز بين محافظتي الأقصر وأسوان يعزز من قدرتها على تقديم الخدمات الطبية المتقدمة لسكان المحافظتين والمناطق المحيطة بهما.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان بدأ في أول يوليو 2025، لتكون آخر محافظات المرحلة الأولى وثاني محافظات الصعيد تطبيقًا للمنظومة.

من جهته أكد الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد بالهيئة، أن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية في محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن المستشفى مجهز بأحدث التقنيات الطبية والبنية التحتية التي تضاهي المعايير العالمية، مما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة للمواطنين. 

وأضاف أن فرق العمل في الإقليم تتابع عن كثب مراحل التشغيل التجريبي، لضمان الانتقال التدريجي إلى التشغيل الكامل بأعلى درجات الجاهزية قريبًا.

التامين الصحي الشامل العمليات الجراحية الرعاية الصحية السباعية المركزي أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

بيرسي تاو

رسميًا.. بيرسي تاو ينضم إلى نادي نام دينه الفيتنامي

بيراميدز

أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك

رضوي الشربيني

رضوى الشربيني لـ منتقدي فتيات حادث طريق الواحات: شرب القهوة بقى عيب؟

بالصور

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد