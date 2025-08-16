قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يكشف لصدي البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. نجريج تودع والدة الفنان صبحي خليل| بث مباشر
أخبار خدمية متنوعة .. أسعار الذهب والدولار اليوم السبت
وزيرا اتصالات مصر والأردن يشهدان إنزال الكابل البحرى"كورال بريدج" فى طابا
تطبيق لائحة الانضباط وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس في العام الدراسي الجديد
عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية
رسمياً .. منع التدخين بالمدارس في العام الدراسي الجديد "للطلاب والمعلمين"
الفريق أسامة ربيع يوافق على لعب الإسماعيلي على ملعب هيئة قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس ديلفري الكيف والمزاج بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم يعمل ديلفري للمخدرات بالجيزة علي ذمة التحقيقات 

تفاصيل الواقعة 

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص يستقل دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية " – مقيم بالجيزة .. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس - فرد محلى - سلاح أبيض - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

مخدرات الجيزة كيف مزاج القبض علي المتهم موتسكيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

الغندور

خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بعد هزيمة فاركو .. ماذا قال؟

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

عبد القادر

إعلامي : الأهلي صرف 25 % مقدم التعاقد لأحمد عبد القادر

مران الأهلي

برنامج خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهتي المحلة وبيراميدز في الدوري

مانشستر ستي

مرموش وفودين خلف هالاند .. التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

بالصور

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد