حبس ديلفري الكيف والمزاج بالجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم يعمل ديلفري للمخدرات بالجيزة علي ذمة التحقيقات

تفاصيل الواقعة

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص يستقل دراجة نارية بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية " – مقيم بالجيزة .. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس - فرد محلى - سلاح أبيض - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.