ماكرون: علينا أن نتذكر ميل روسيا إلى عدم الوفاء بالتزاماتها

محمود عبد القادر

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا وحذر من ميل روسيا إلى عدم الالتزام بالاتفاقيات

وقال ماكرون: "سيكون من المهم أن نتعلم كل الدروس من الأعوام الثلاثين الماضية، وخاصة ميل روسيا إلى عدم الالتزام بالتزاماتها"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.


من جانبه، ذكر المستشار الألماني أنهم يرحبون بجهود ترامب لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا وإنهاء الحرب.


وقال المستشار الألماني: يمكن لأوكرانيا الاعتماد على تضامننا ونعمل لتحقيق سلام يحمي المصالح الحيوية لها ولأوروبا
قال وزير الخارجية الأوكراني أنهم بقدرون  الإشارات الإيجابية من واشنطن بشأن استعدادها لتطوير ضمانات أمنية لأوكرانيا و على بوتين أن يدرك عواقب إطالة أمد حربه
فزيادة الضغط على موسكو وتعزيز قدرات أوكرانيا عنصران أساسيان لدفع عملية السلام قدما.

فيما قال  زيلنسكي: نحن بحاجة إلى سلام حقيقي وليس إلى توقف مؤقت للهجمات الروسية فيما أكدت لترامب ضرورة تكثيف الضغط على روسيا ويجب ضمان الأمن بشكل موثوق وعلى المدى الطويل وكما على أوروبا والولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية والقضايا المتعلقة بالأرض لا يمكن حلها إلا معنا.

اضاف زيلنسكي: أكدت للرئيس ترامب ضرورة تشديد العقوبات على روسيا إذا تهربت من إنهاء عادل للحرب.


وقالت وكالة بلومبرج عن مصادر أن مسؤولين أوروبيين عبروا عن قلقهم من أن ترامب سيضغط على زيلنسكي لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع بوتين.

