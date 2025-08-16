مؤتمر الإفتاء والمصريين بالخارج.. حصاد وزير الشئون النيابية في أسبوعين

شهدت الفترة من 2 إلى 16 أغسطس 2025 نشاطًا مكثفًا للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في إطار حرصه على تعزيز دور الوزارة في الملفات التشريعية والتواصل مع المواطنين، ودعم توجهات الدولة في مختلف القضايا الوطنية.

الأحد 3 أغسطس:

شارك الوزير، بحضور رئيس الوزراء، في افتتاح أعمال النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار "من كل مكان … مصر العنوان"، مؤكدًا على أن المؤتمر منصة مهمة لربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم ودعم مشاركتهم في جهود التنمية.

الإثنين 4 أغسطس:

أدلى المستشار محمود فوزي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات ضمانة لمشاركة المواطن في صنع القرار وتعكس وعي الشعب المصري بدوره الوطني. وأكد أن مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة والحكمة، مشيرًا إلى أن وجود قاضٍ على كل صندوق انتخابي يمثل ضمانة قانونية ومصدر ثقة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعم الأكبر للمرأة المصرية، موضحًا أن زيادة تمثيل المرأة والشباب في المجلس يعكس تركيبة المجتمع المصري ويعزز مسار الدولة الديمقراطي.

الأربعاء 6 أغسطس:

وجه وزير الشئون النيابية رسائل طمأنة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء. وأكد أن الدولة لن تترك مواطنًا بلا مأوى، وأن القانون جاء متوازنًا بحيث يتحمل كل طرف جزءًا من العبء، مع التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمضارين.

وأوضح الوزير أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، مع توفير نماذج ورقية عبر مكاتب البريد، مشددًا على أن العقود الإيجارية بعد يناير 1996 لن تخضع لأحكام القانون الجديد. كما بيّن أن إخلاء الوحدات لن يتم إلا عبر طلب قضائي، وأن الحكومة قادرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات المطلوبة خلال سبع سنوات.

الأربعاء 13 أغسطس:

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد المستشار محمود فوزي فعاليات الجلسة الختامية من المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

الخميس 14 أغسطس:

ترأس الوزير، إلى جانب السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد. وأكد أن الدستور أولى الملكية التعاونية حماية خاصة، وأن التعاونيات تمثل أداة فاعلة لدعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة.

وأشار فوزي إلى أن هناك آفاقًا واسعة تنتظر التعاونيات بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي، موضحًا أن جلسات أخرى ستُعقد بمشاركة الخبراء وممثلي الصف الثاني للعمل التعاوني لتعظيم دور القطاع التعاوني في رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي.