بعد انضمامه للدوري الفيتنامي.. تعرف على أرقام بيرسي تاو مع الأهلي

أعلن نادي نام دينه الفيتنامي، اليوم "السبت"، تعاقده رسميًا مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" قال فيه: "يسعدنا أن نعلن ضم بيرسي تاو لتعزيز صفوف نام دينه".

ويبلغ بيرسي تاو من العمر 30 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح، حيث يُعرف بسرعته ومهاراته العالية وقدرته على المراوغة.

ويمتلك اللاعب مسيرة حافلة، إذ سبق له الاحتراف في الدوري الإنجليزي مع برايتون، وفي الدوري البلجيكي مع أندية بروج وأندرلخت، إلى جانب تجربته مع الأهلي في الدوري المصري وأحد الأندية القطرية.

وكان بيرسي تاو قد انضم إلى الأهلي في عام 2021، قادما من صفوف برايتون الإنجليزي، ووقع وقتها على عقد لمدة 4 مواسم.

وشارك تاو بقميص الأهلي في 126 مباراة بمختلف المسابقات، وساهم في 46 هدفا؛ إذ نجح في تسجيل 30 منها، وصنع 14.

وأصبح بيرسي تاو أكثر لاعب جنوب إفريقي يحقق عدد بطولات في التاريخ داخل مصر؛ إذ نجح في التتويج مع الأهلي بـ11 بطولة، كالتالي: الدوري المصري (مرتين)، وكأس مصر (مرتين)، والسوبر المصري (4 مرات)، ودوري أبطال إفريقيا (مرتين)، والسوبر الإفريقي (مرة واحدة)، بالإضافة إلى كأس القارات الثلاث (مرة واحدة).

كما حصد بيرسي تاو بقميص الأهلي، جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

دوليًا، يُعتبر تاو أحد أبرز عناصر منتخب جنوب إفريقيا، حيث خاض 52 مباراة دولية أحرز خلالها 16 هدفًا.

ومن المنتظر أن يمنح انضمامه دفعة قوية لنام دينه الذي يعتمد على أسلوب هجومي مفتوح، إذ يعول على اللاعب في صناعة الفارق وإضافة المزيد من الإثارة والأهداف للفريق.