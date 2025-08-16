لن يسكتوا صوت الحقيقة.. انطلاق فعاليات اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية

انطلفت فعاليات اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية، الذي تنظمه نقابة الصحفيين المصرية برئاسة خالد البلشي، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية، إضافة إلى مجموعة من النشطاء والضيوف من دولة فلسطين الشقيقة.

واحتضنت القاعة الرئيسية بالدور الرابع من مبنى نقابة الصحفيين مجموعة كبيرة من الصورة لضحايا حرب الإبادة والتجويع التي يمارسها جيش الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، إضافة إلى صور الصحفيين والإعلاميين الذين قتلهم جيش الاحتلال خلال تغطيتهم لأعمال القتال داخل القطاع.

وكتب أعلى الصور: (لن يسكتوا صوت الحقيقة، التهجير خط أحمر - المجد للشهداء حكموا مجرمي الحرب، أوقفوا الإبادة بالتجويد- حاكنوا محدجرمي الحرب الصهاينة، يوم مع الصحافة الفلسطينية، أوقفوا العدوان الصهيوني- عاشت فلسطين - لا للتهجير لا للتوطين)

فيما يتضمن اليوم تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، معرض صور وإيقاد شموع وشهادات من غزة وفيلم عن التجويع وكلمات النقابيين عرب ودوليين.

كان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، قرر بالإجماع منح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، وإطلاق أسماء عددٍ منهم على بعض جوائز الصحافة المصرية، التي تقدمها النقابة.

وقرر المجلس توجيه دعوة للاتحادين العربي والدولي للصحفيين، وجميع النقابات العربية والدولية لتقديم مذكرة مشتركة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الصهاينة، بهدف مساءلتهم عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والصحافة الفلسطينية.