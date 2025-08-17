اهتمام المصري القديم بـ النيل ..ورشة بـ "متحف مطار القاهرة الدولي"

نظم متحف مطار القاهره الدولي صاله٢ ،ورشه عن أهمية نهر النيل واهتمام المصري القديم به والحفاظ على المياه والصحه ،وذلك في إطار الإحتفال بعيد وفاء النيل.

أوضحت إدارة متحف مطار القاهرة الدولى صالة 2 ، أنه تم تقديم شرح للزائرين يوضح عدد أفرع النيل قديما ،وكيف قامت الحضاره المصريه القديمه على ضفاف النهر.

أشارت إدارة المتحف ، إلى أنه تم عرض صور تذكاريه تعبر عن أماكن النهر قديما الى جوار الأهرامات ، ليكون أيقونة ترويجية تنشر أهمية الحضارة المصرية القديمة .

متحف مطار القاهره

يذكر أن يُعد متحف مطار القاهرة الدولي صالة 2 أحد وسائل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة منتج السياحة الثقافية.

بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 2020، في إطار الجهود المبذولة والمبادرات والرؤى من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وإبراز عراقة حضارتها القديمة. وقد أقيم المتحف بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتم افتتاحه عام 2021.

يضم المتحف عدد من القطع الأثرية التي تعكس اهتمام المصري القديم بالعالم الآخر كمحطة للحياة الأبدية، بالإضافة إلى إبراز السمات الفنية للعصور المصرية القديمة، الرومانية، اليونانية، القبطية، الإسلامية، والعصر الحديث، فضلاً عن قطع تُبرز كينونة مصر كمهد لكافة الأديان السماوية التي اجتمعت تحت ظلالها في سلام وتناغم، من بينها مجموعة من الأيقونات، والعملات، والمصاحف، والأطباق المزخرفة.

