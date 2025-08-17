قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصاعد الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي والجيش حول الصلاحيات وحرب غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي .. ننشر أهداف قانون التصرّف فى أملاك الدولة الخاصة
إعلامي يكشف سبب استبعاد «شيكو بانزا» من لقاء الزمالك والمقاولون
«مش بخاف غير من اللي خالقني».. مصطفى يونس: السجن شرف ليا ولأولادي لو كان عشان الأهلي
قمة ترامب بوتين بين رسائل التهدئة وضبابية المواقف الأمريكية.. الملف الأوكراني في صدارة التعقيدات
الصين تجدد التحذيرات من عواصف وسيول جبلية مع استمرار الأمطار الغزيرة
كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»
السيسي يقود الإصلاح المالي.. خبراء: مصر تحقق أعلى فائض أولي في تاريخها رغم التحديات العالمية
خلال ساعات.. الأهلي يُنهي ملف حقوق رعاية إمام عاشور
قصة إنسانية لا تُنسى| عمرو محمود ياسين يكشف عن تفاصيل رحيل تيمور تيمور
الرئيس الإيراني يبدأ جولة إلى أرمينيا وبيلاروس تمهيدًا لمشاركته بقمة شنغهاي
توك شو

محلل سياسي فلسطيني: الأمريكان لديهم موقف واضح من الحرب في غزة.. وهم سبب توقف المفاوضات|فيديو

غزة
غزة
محمد البدوي

 قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّم كامل الدعم لدولة الاحتلال، لأنه بلا شك يعتمد على قاعدة انتخابية أيديولوجيتها قائمة على مساعدة إسرائيل.

المفاوضات الأخيرة

وأضاف خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيفين ويكتوف هو من أغلق المفاوضات الأخيرة، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي في هذا الملف واضح.

ولفت إلى أن تقريرًا صدر قبل تصريحات ويكتوف، أشار إلى وجود تعليمات من إيران لبعض الأطراف في وفد حماس بضرورة عرقلة الوصول إلى حل، وتزامن ذلك مع تصريحات حزب الله ضد الحكومة اللبنانية بأنه لا يريد تسليم السلاح.

وأشار إلى أن التصعيد المفاجئ من جانب حزب الله لم يكن صدفة، بل جاء في إطار ضغوط مطلوبة من الإيرانيين، الذين يسعون إلى كسب الوقت في ظل مطلب الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق نووي، في حين أن إيران حتى الآن غير جاهزة داخليًا للخوض في هذه المفاوضات.

إسرائيل الرئيس الأمريكي ترامب دونالد ترامب الاحتلال

