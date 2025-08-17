محلل سياسي فلسطيني: الأمريكان لديهم موقف واضح من الحرب في غزة.. وهم سبب توقف المفاوضات|فيديو

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّم كامل الدعم لدولة الاحتلال، لأنه بلا شك يعتمد على قاعدة انتخابية أيديولوجيتها قائمة على مساعدة إسرائيل.

المفاوضات الأخيرة

وأضاف خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيفين ويكتوف هو من أغلق المفاوضات الأخيرة، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي في هذا الملف واضح.

ولفت إلى أن تقريرًا صدر قبل تصريحات ويكتوف، أشار إلى وجود تعليمات من إيران لبعض الأطراف في وفد حماس بضرورة عرقلة الوصول إلى حل، وتزامن ذلك مع تصريحات حزب الله ضد الحكومة اللبنانية بأنه لا يريد تسليم السلاح.

وأشار إلى أن التصعيد المفاجئ من جانب حزب الله لم يكن صدفة، بل جاء في إطار ضغوط مطلوبة من الإيرانيين، الذين يسعون إلى كسب الوقت في ظل مطلب الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق نووي، في حين أن إيران حتى الآن غير جاهزة داخليًا للخوض في هذه المفاوضات.