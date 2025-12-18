البيطريين تعلن الكشوف الأولية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي | شاهد

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام، عن الكشوف الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وكذلك مجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأوضحت النقابة، أن إعلان الكشوف الأولية يأتي عقب انتهاء لجنة تلقي الطلبات من فحص طلبات الترشح المقدمة واستيفاء الأوراق المطلوبة، تمهيدا لاستكمال باقي مراحل العملية الانتخابية وفقا للضوابط واللوائح المنظمة.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين أنه سيتم إتاحة الكشوف الأولية للاطلاع أمام الأعضاء، لإبداء الملاحظات أو التقدم بالطعون، وفق المواعيد والآليات التي تقررها اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي.

وأشارت النقابة إلى أن إعلان الكشوف النهائية للمرشحين سيتم عقب الانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بقنا، وفق الجدول الزمني المعتمد.

يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين كان قد أعلن تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، برئاسة الدكتور ناجي علي عبد الله سلام، وعضوية كل من الدكتور عبد العزيز محمد الجوهري، والدكتور أيمن محمد حلمي، والدكتورة إيمان ماهر محمد، والدكتور محمد الشاطبي سعد، وذلك لمتابعة والإشراف على العملية الانتخابية.