صلاة نهضة العذراء.. الأنبا آباكير في زيارة رعوية للنمسا تستمر عدة أيام

يقوم نيافة الحبر الجليل الانبا اباكير أسقف الدول الإسكندنافية بزيارة رعاوية لايبارشية النمسا بدعوة من نيافة الانبا جابرييل والتي تستمر عدة ايام.

نهضة العذراء

وقام الاسقف المكرم خلال جولته بالنمسا بترأس عشية ونهضة العذراء بكنيسة العذراء والانبا موسى القوي بمدينة جراتس النمساوية فيما صلى القداس الالهي بالكنيسة ذاتها صباح أمس السبت.

فيما زار نيافته مساء أمس كنيسة عذراء الزيتون مقر مطرانية النمسا بالعاصمة فيينا والقى عظة روحية على الشعب بحضور نيافة الانبا جابرييل، وسط وفرحة شعب الايبارشية بزيارة نيافته وحرصهم على نوال البركة في هذه الأيام المباركة