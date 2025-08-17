قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور
بعد محادثات رومانسية مع الأطفال.. تحقيق أمريكي في ممارسات ميتا المثيرة للجدل
الأنبا عمانوئيل يشهد تصفيات مسابقة الكتاب المقدس بدار المطرانية بالأقصر
اعتدى على 3 أطفال وصورهم في أوضاع مخلة.. توربيني البحيرة يواجه هذه العقوبة
الصحة تكشف حقيقة تعرض طفل للإهمال الطبي خلال علاجه بمعهد ناصر
منع التدخين والتنمر والعنف.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
الوزير يتفقد مصانع المنطقة الصناعية بـ15 مايو.. وتشكيل لجنة لدراسة استغلال خام الحديد المصري
تداول امتحان فرنساوي الدور الثاني للثانوية العامة بتليجرام.. والتعليم تتتبعها
تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
محافظات

رئيس مدينة سيوة يتابع صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكابلات ولوحات التحكم

اعمال الصيانة للكهرباء بواحة سيوة
اعمال الصيانة للكهرباء بواحة سيوة
ايمن محمود

تابع اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينه سيوة أعمال صيانة الاعمدة والكشافات وتغيير العوازل المتهالكة و دعم أعمدة الإنارة بنطاق المدينة والقرى التابعة.

كما تم إصلاح الكابل المغذي لأعمدة الإنارة بشارع سمير بلال وأنور السادات.

 أشار رئيس المركز إلى استمرار التواجد الميدانى بكافة الشوارع لمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة .

واكد علي استمرار شن حملات الصيانة المكثفة لمنظومة الإنارة العامة بنطاق المدينة والقرى التابعة مع التشديد على المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل الفورى تحقيقاً للصالح العام.

ياتى ذلك في إطار ضرورة تكثيف التواجد الميداني والمتابعة الدورية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة للتأكد من إجراء الصيانة لها والتحقق من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين .

 من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظمت لجنة التفتيش على المحلات التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور اللواء محمد صحصاح رئيس مركز و مدينة مرسى مطروح و نواب رئيس المدينة، وبمشاركة مديرية الصحة، والطب البيطري،و الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكاتب التموين والعمل و مندوب شركة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية، حملة مكبرة على عدد من المنشآت والمحال التجارية والمطاعم التي تقدم خدمات غذائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير (6) محاضر شملت مخالفات نظافة، وعدم وجود شهادات صحية، وسلامة الغذاء، ومحاضر بيئية، كما تم توجيه (6) إنذارات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية،و عدم وجود عقود و ملفات للعاملين و التامين عليهن واستكمال التراخيص والأوراق القانونية لمزاولة النشاط .

كما تم إعدام كمية تقدر بـ (35) كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي،

كما تم رفع الاشغالات من أمام أحد المطاعم المخالفة ضمن الحملة، و التوصية بغلقه لعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط ومنعا للأضرار بالصحة العامة

وأكد محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف، أن الحملة تمت بمشاركة فعّالة من جميع الجهات المعنية، بما يعكس التعاون وتكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية لضمان ضبط الأسواق ومنع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وتُهيب اللجنة بأصحاب المنشآت الغذائية الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية، وجودة الأطعمة ومصدرها، ونظافة أماكن التجهيز والتخزين، تفاديًا لاتخاذ إجراءات رادعة.

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

تيمور تيمور

مات غريقا.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

تيمور تيمور

من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي

رسامة شمامسة جدد

رسامة شمامسة جدد لكنيسة «العذراء والبابا كيرلس» بالعامرية على يد الأنبا مينا

الأنبا مينا

بحضور الأنبا مينا.. حفل تكريم خريجي كورسات خدمة الأنبا إبرام للتنمية

افتتاح مشغل التطريز بدير الأنبا باخوميوس

افتتاح مشغل التطريز بدير الأنبا باخوميوس بالأقصر بعد تجديده

بالصور

مهرجان القلعة 33.. خالد سليم يعانق وجدان الجمهور على مسرح المحكي

خالد سليم

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

