رئيس مدينة سيوة يتابع صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكابلات ولوحات التحكم

تابع اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينه سيوة أعمال صيانة الاعمدة والكشافات وتغيير العوازل المتهالكة و دعم أعمدة الإنارة بنطاق المدينة والقرى التابعة.

كما تم إصلاح الكابل المغذي لأعمدة الإنارة بشارع سمير بلال وأنور السادات.

أشار رئيس المركز إلى استمرار التواجد الميدانى بكافة الشوارع لمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة .

واكد علي استمرار شن حملات الصيانة المكثفة لمنظومة الإنارة العامة بنطاق المدينة والقرى التابعة مع التشديد على المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل الفورى تحقيقاً للصالح العام.

ياتى ذلك في إطار ضرورة تكثيف التواجد الميداني والمتابعة الدورية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة للتأكد من إجراء الصيانة لها والتحقق من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظمت لجنة التفتيش على المحلات التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور اللواء محمد صحصاح رئيس مركز و مدينة مرسى مطروح و نواب رئيس المدينة، وبمشاركة مديرية الصحة، والطب البيطري،و الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومكاتب التموين والعمل و مندوب شركة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية، حملة مكبرة على عدد من المنشآت والمحال التجارية والمطاعم التي تقدم خدمات غذائية.

وأسفرت الحملة عن تحرير (6) محاضر شملت مخالفات نظافة، وعدم وجود شهادات صحية، وسلامة الغذاء، ومحاضر بيئية، كما تم توجيه (6) إنذارات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية،و عدم وجود عقود و ملفات للعاملين و التامين عليهن واستكمال التراخيص والأوراق القانونية لمزاولة النشاط .

كما تم إعدام كمية تقدر بـ (35) كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي،

كما تم رفع الاشغالات من أمام أحد المطاعم المخالفة ضمن الحملة، و التوصية بغلقه لعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط ومنعا للأضرار بالصحة العامة

وأكد محمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف، أن الحملة تمت بمشاركة فعّالة من جميع الجهات المعنية، بما يعكس التعاون وتكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية لضمان ضبط الأسواق ومنع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وتُهيب اللجنة بأصحاب المنشآت الغذائية الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية، وجودة الأطعمة ومصدرها، ونظافة أماكن التجهيز والتخزين، تفاديًا لاتخاذ إجراءات رادعة.