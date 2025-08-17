بحضور الأنبا مينا.. حفل تكريم خريجي كورسات خدمة الأنبا إبرام للتنمية

شهدت كاتدرائية السيدة العذراء ببرج العرب الجديدة، حفل تكريم أكثر من ٢٠٠ خريج وخريجة من أبناء ١٣ كنيسة تابعة للإيبارشية، ضمن كورسات خدمة الأنبا إبرام للتنمية.

تنمية المهارات الشخصية

تنوعت الكورسات بين مجالات تعليمية وتنموية مثل: الكوتشنج – أنتِ أميرة – حقق حلمك – I Speak English، بهدف تنمية المهارات الشخصية والمهنية لخدمة المجتمع.

وخلال الحفل أعرب نيافة الأنبا مينا، أسقف برج العرب والعامرية وتوابعها، عن سعادته بإنجازات الخريجين، مشيدًا بجهودهم وداعيًا لمواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية لبناء مستقبل أفضل.

واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات وسط أجواء من الفرح والتفاؤل.