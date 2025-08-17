قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
3 قرارات عاجلة بشأن الطلاب والمعلمين "ذوي الاحتياجات الخاصة" قبل العام الدراسي الجديد
محافظات

تعليم الغربية: لا شكاوي من امتحانات الدور الثاني بلجان الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

انتظمت لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمحافظة الغربية، للعام الدراسي المنتهى 2024/2025 ،اليوم الأحد فى يومها الثانى حيث يؤدى الامتحانات 6913 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة.

دعم طلاب وطالبات الثانوية العامة 


وتتضمن مواد امتحانات اليوم للثانوية العامة مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، للنظامين القديم والجديد، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " اللغة الانجليزية" والتربية الوطنية لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، واللغة العربية " ورقة ثانية" والتربية الوطنية، للمكفوفين نظام جديد.

تفعيل غرف عمليات تعليم 


وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد أكد أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع المقار الامتحانية، إلى جانب 19 استراحة للقائمين بأعمال الامتحانات بسعة 492 سريراً، مزودة بكافة وسائل المعيشة الكريمة، بما يليق بالدور الحيوي للمعلمين والكوادر المشاركة في الامتحانات، بجانب تكليف مجالس المدن والأحياء بتطثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الامتحانية.

لا شكاوي من الطلاب والطالبات 


من جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب، والإضاءة الجيدة، والمراوح المثبتة لضمان راحة الطلاب، وتم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والساعات الإلكترونية، بواقع ثلاث عصا لكل لجنة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ووزير التربية والتعليم.


كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول، وحل أي مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان، خلال فترة امتحانات الدور الثانى للثانوية.

الضوابط  الامتحانية


وشدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالضوابط الامتحانية ومنع استخدام أي أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش، مع توفير الجو المناسب لجميع الطلاب من حيث الانضباط والحزم، لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

اخبار محافظة الغربية تعليم الغربية الظهور الثاني لجان امتحانات الثانويه العامه طلاب وطالبات

