تعليم الغربية: لا شكاوي من امتحانات الدور الثاني بلجان الثانوية العامة

انتظمت لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمحافظة الغربية، للعام الدراسي المنتهى 2024/2025 ،اليوم الأحد فى يومها الثانى حيث يؤدى الامتحانات 6913 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة.

دعم طلاب وطالبات الثانوية العامة



وتتضمن مواد امتحانات اليوم للثانوية العامة مادتى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، للنظامين القديم والجديد، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " اللغة الانجليزية" والتربية الوطنية لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، واللغة العربية " ورقة ثانية" والتربية الوطنية، للمكفوفين نظام جديد.

تفعيل غرف عمليات تعليم



وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد أكد أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع المقار الامتحانية، إلى جانب 19 استراحة للقائمين بأعمال الامتحانات بسعة 492 سريراً، مزودة بكافة وسائل المعيشة الكريمة، بما يليق بالدور الحيوي للمعلمين والكوادر المشاركة في الامتحانات، بجانب تكليف مجالس المدن والأحياء بتطثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الامتحانية.

لا شكاوي من الطلاب والطالبات



من جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب، والإضاءة الجيدة، والمراوح المثبتة لضمان راحة الطلاب، وتم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والساعات الإلكترونية، بواقع ثلاث عصا لكل لجنة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ووزير التربية والتعليم.



كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول، وحل أي مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان، خلال فترة امتحانات الدور الثانى للثانوية.

الضوابط الامتحانية



وشدد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالضوابط الامتحانية ومنع استخدام أي أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش، مع توفير الجو المناسب لجميع الطلاب من حيث الانضباط والحزم، لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.