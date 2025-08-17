قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مكاسب سياسية على جثث الأبرياء.. نتنياهو يراهن على استمرار الحرب

إسراء عبدالمطلب

تصاعد التوتر في غزة من جديد، وسط تصعيد إسرائيلي مكثف يثير مخاوف من توسيع دائرة العمليات العسكرية في القطاع. 

وفي هذا السياق، يقدم الخبراء السياسيون رؤى حول دوافع الحكومة الإسرائيلية وخياراتها، فيما يبقى الفلسطينيون على موقفهم المتمسك بحقوقهم الوطنية. 

ويأتي تصريح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، ليضيء على خلفيات الصراع ويكشف العقلية السياسية التي تقود إدارة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الحرب باتت أداة رئيسية لتحقيق أهداف إسرائيلية على حساب حياة المدنيين والجنود على حد سواء.

اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بات مقتنعًا بأن الحرب هي السبيل الوحيد لتحقيق أهدافه السياسية، معتمدًا على عقلية عدائية ترفض أي مسار سياسي للحل. 

وأوضح الرقب في تصريحات لـ"صدى البلد" أن نتنياهو يماطل في المفاوضات ويستغل الحرب كوسيلة ضغط على الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن تكثيف القصف الإسرائيلي شرق غزة، خصوصًا في حي الزيتون والممرات المؤدية إلى الجنوب، يعكس نية الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية واسعة تصل إلى دير البلح وخان يونس.

وأشار الرقب إلى أن هذا النهج يعرض الجنود الإسرائيليين المنتشرين داخل القطاع لمخاطر الموت، ما يظهر استعداد نتنياهو للمغامرة بحياة قواته من أجل مكاسب سياسية داخلية، ويعكس تبني رئيس الحكومة للفكر اليميني المتشدد الرافض لحل الدولتين. ولفت إلى تصريحات نتنياهو أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والتي استهزأ فيها بإمكانية إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا رفض إسرائيل الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولتهم.

واختتم الرقب تصريحه بالتأكيد على أن القيادة الفلسطينية تدرك هذه المماطلة الإسرائيلية، مشددًا على أن الحرب التي يصر نتنياهو على خوضها لن تجلب لإسرائيل سوى المزيد من الدماء والدمار، بينما يظل الفلسطينيون متمسكين بحقوقهم الوطنية، في مواجهة سياسة الاحتلال الاستيطانية والعسكرية المستمرة.

غزة إسرائيل فلسطين نتنياهو

