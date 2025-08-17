مكاسب سياسية على جثث الأبرياء.. نتنياهو يراهن على استمرار الحرب

تصاعد التوتر في غزة من جديد، وسط تصعيد إسرائيلي مكثف يثير مخاوف من توسيع دائرة العمليات العسكرية في القطاع.

وفي هذا السياق، يقدم الخبراء السياسيون رؤى حول دوافع الحكومة الإسرائيلية وخياراتها، فيما يبقى الفلسطينيون على موقفهم المتمسك بحقوقهم الوطنية.

ويأتي تصريح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، ليضيء على خلفيات الصراع ويكشف العقلية السياسية التي تقود إدارة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الحرب باتت أداة رئيسية لتحقيق أهداف إسرائيلية على حساب حياة المدنيين والجنود على حد سواء.

اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بات مقتنعًا بأن الحرب هي السبيل الوحيد لتحقيق أهدافه السياسية، معتمدًا على عقلية عدائية ترفض أي مسار سياسي للحل.

وأوضح الرقب في تصريحات لـ"صدى البلد" أن نتنياهو يماطل في المفاوضات ويستغل الحرب كوسيلة ضغط على الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أن تكثيف القصف الإسرائيلي شرق غزة، خصوصًا في حي الزيتون والممرات المؤدية إلى الجنوب، يعكس نية الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية واسعة تصل إلى دير البلح وخان يونس.

وأشار الرقب إلى أن هذا النهج يعرض الجنود الإسرائيليين المنتشرين داخل القطاع لمخاطر الموت، ما يظهر استعداد نتنياهو للمغامرة بحياة قواته من أجل مكاسب سياسية داخلية، ويعكس تبني رئيس الحكومة للفكر اليميني المتشدد الرافض لحل الدولتين. ولفت إلى تصريحات نتنياهو أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والتي استهزأ فيها بإمكانية إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا رفض إسرائيل الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولتهم.

واختتم الرقب تصريحه بالتأكيد على أن القيادة الفلسطينية تدرك هذه المماطلة الإسرائيلية، مشددًا على أن الحرب التي يصر نتنياهو على خوضها لن تجلب لإسرائيل سوى المزيد من الدماء والدمار، بينما يظل الفلسطينيون متمسكين بحقوقهم الوطنية، في مواجهة سياسة الاحتلال الاستيطانية والعسكرية المستمرة.