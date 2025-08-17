قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من عبوات مقلدة لأشهر علاج لفيروس سي في الصيدليات .. تفاصيل
مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم
رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟
رهانات متباينة في قمة البيت الأبيض .. زيلينسكي بين ضغوط ترامب وحائط الدعم الأوروبي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير اليابان وممثل جايكا.. آليات تمويل استثمارات القطاع الخاص وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين والدول الأفريقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير اليابان وممثل جايكا:

 تعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد)

دفع استثمارات القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المبتكرة عبر مؤسسات التمويل اليابانية

 استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، وابيساوا يو، الممثل الرئيسي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»، وذلك في إطار متابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية المُشتركة بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) الذي تُعقد نسخته التاسعة خلال الفترة من ٢٠-٢٢ أغسطس الجاري.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير الياباني لدى مصر والممثل الرئيسي للجايكا، مُثمنة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين التي تمتد لأكثر من سبعين عامًا بما يعكس التنسيق المستمر والحرص المتبادل على تطوير العلاقات المشتركة، وهو ما تجسّد في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين على مدار السنوات الماضية، وأيضًا نقطة التحول بالإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية وذلك خلال زيارة دولة رئيس وزراء اليابان السابق/ فوميو كيشيدا بزيارة مصر في أبريل ٢٠٢٣.

وسلّط الجانبان الضوء على المحاور المختلفة للعلاقات المصرية اليابانية والتي أسهمت في تعزيز جهود التنمية المستدامة خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة وعلى رأسها قطاعات التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، والبحث العلمي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل اليابانية. حيث أعرب الجانبين عن تطلعهما لافتتاح مشروع المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر القادم.  كما أكد الجانبين اعتزامهما استكمال قصة النجاح المتعلقة بالتعاون لتدشين واستكمال المرحلة الرابعة من مترو اتفاق القاهرة الكبرى.

مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا

وناقش اللقاء استعدادات انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، والمشاركة المصرية في هذا المؤتمر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية انعقاد المؤتمر ودوره في تعزيز العلاقات الأفريقية اليابانية وتمهيد الطريق نحو تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وخلق شراكات بناءة تُسهم في دفع التنمية في قارة أفريقيا.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، وأنه يتعين على الجانبين تحديد مجالات ذات أولوية في هذا الشأن وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة والتي تتمتع فيها مصر بخبرة متميزة يمكن نقلها للدول الأفريقية بدعم من الجانب الياباني.

 التطور المستمر للعلاقات المصرية اليابانية

 

وفي هذا الصدد، أكدت «المشاط»، التزام الحكومة المصرية بالبناء على التطور المستمر للعلاقات المصرية اليابانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه ضمن برنامج «نُوفّي»، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني

كما أكدت تطلع الحكومة إلى زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُدعم أهداف تمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز انخراط مؤسسات التمويل اليابانية في شراكات القطاعين العام والخاص في مجال توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة (٢٠٢٤ – ٢٠٢٧)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية. 

وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي ٢.٤ مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو ٧٫٢ مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة.

وزارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليابان خلال ديسمبر الماضي، لدفع العلاقات المصرية اليابانية، وتم توقيع اتفاق تمويل سياسات التنمية لتطوير لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي والذي يهدف إلى دعم بيئة الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التنويع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر، كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمشروع منحة تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).

مصر واليابان الدول الأفريقية التمويل اليابانية التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار يكشف لـ صدى البلد عن سر الزخم السياحي في الساحل الشمالي

جامعة حلوان

فتح باب التقديم لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي بجامعة حلوان

نقابة الصحفيين

الصحفيين: جارى تحويل زيادة البدل من المالية إلى الأعلى للإعلام

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد