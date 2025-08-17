الجيل: وحدة الموقف العربي والإسلامي ركيزة لمواجهة الأوهام الإسرائيلية

أعرب أحمد محسن، أمين التنظيم بحزب الجيل، عن ترحيبه للبيان العربي – الإسلامي المشترك الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أنه يعكس وحدة الموقف العربي والإسلامي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة.

وقال "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وما يتزامن معها من خطط تهويد القدس والضفة الغربية، تمثل اعتداءً سافرًا على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الدوليين.

وشدد على أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من استيطان وتهجير وتغيير ديموغرافي، خاصة في القدس المحتلة، هو جريمة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وطمس هويتها التاريخية، مشيرًا إلى أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطين ولن تنجح إسرائيل في تغيير هذه الحقيقة مهما بلغت جرائمها.

وأكد محسن ، أن حزب الجيل يقف صفًا واحدًا مع كافة القوى الوطنية والشعبية العربية والإسلامية، في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة قادته على جرائم الحرب والتطهير العرقي.

واختتم بقوله: "إن استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية، وسياسة التهويد والاستيطان، لن تجلب سوى المزيد من العنف وعدم الاستقرار، وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه غير القابلة للتصرف."