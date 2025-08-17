نويصر: توجيهات الرئيس بمواصلة دعم قدرات الشبكات تعكس رؤية إستراتيجية عميقة

قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، ولا سيّما إمكانات الجيل الخامس، تعكس رؤية استراتيجية عميقة لبناء دولة عصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد نويصر "تصريحات خاصة لصدي البلد " أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يحقق التحول الرقمي الشامل ويخدم أهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن تطوير شبكات الاتصالات يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، موضحًا أن توسيع تغطية الشبكات وإدخال تقنيات الجيل الخامس يمثلان نقلة نوعية في مختلف القطاعات، من التعليم والصحة إلى الصناعة والزراعة والخدمات المالية.