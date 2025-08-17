إلى أي مدى ساهم أداء مجلس الشيوخ خلال السنوات الخمس الماضية؟.. هشام عناني يجيب

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن تأثير أداء مجلس الشيوخ خلال دورته السابقة على قرار الناخبين بالمشاركة أو العزوف في الانتخابات الحالية كان محدودًا، مشيرًا إلى أن العوامل الأكثر تأثيرًا تمثلت في المناخ العام والحراك السياسي الناتج عن الحوار الوطني.

وأوضح عناني، خلال لقاء ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطن العادي لم يشارك في الحوار الوطني بشكل مباشر، لكنه تابع أجواءه وما أتاحه من مساحة أكبر للأحزاب والقوى السياسية للتواجد والتعبير عن آرائها، مضيفًا أن الحوار الوطني فتح المجال أمام مشاركة أكثر من 400 جهة مهتمة بالشأن العام، وتناول نحو 127 قضية تمس حياة المواطن، كما تلقّت الأمانة الفنية للحوار أكثر من 90 ألف سؤال ومقترح، وهو ما يعكس مشاركة واسعة لم تقتصر على الأحزاب فقط، بل شملت قطاعات مختلفة من المجتمع.

وأشار إلى أن المواطن المصري يتابع أداء المجالس النيابية، فإذا لمس جدوى ما قدمه مجلس الشيوخ أو البرلمان، فإنه يندفع للمشاركة إيمانًا بدور هذه المؤسسات في تحسين واقعه، مبيّنًا أن مجلس الشيوخ ليس مجلسًا رقابيًا أو تشريعيًا بالمعنى الكامل، وإنما يختص بمهام استشارية تتعلق بالاقتصاد، والتنمية المستدامة، والملفات الاجتماعية، إلى جانب التصديق على المعاهدات الدولية، ودراسة ما يُحال إليه من رئاسة الجمهورية.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد أن دور مجلس الشيوخ أقرب إلى كونه "مخططًا استراتيجيًا للحياة العامة"، وهو ما يجعله أكثر تأثيرًا في دوائر الخبراء والمختصين بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بينما يظل تأثيره المباشر على المواطن محدودًا، لافتًا إلى أن العائد منه غالبًا غير ملموس في الحياة اليومية للمواطن البسيط.